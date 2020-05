DOCUMENT: LISTA cu toate restricțiile care vor fi ridicate de la 1 iunie prin Hotărâre de Guvern. Care sunt noile reguli

”Fără întuneric, stelele nu s-ar putea vedea” – motto-ul Luanei Bel, eleva de 10 a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan”, șefă de promoție și olimpică la astronomie și astrofizică.

Tânăra elevă din Alba Iulia a ajuns să exceleze în două materii care nu sunt în programa școlară și în același timp să termine cei patru ani de liceu cu zece pe linie.

Cum a ajuns să fie pasionată de univers, planete, Teoria Big Bang-ului, cine a inspirat-o, ce planuri are pe viitor – la toate aceste întrebări a răspuns Luana, într-un interviu acordat Alba24.ro.

Pasionată de misterele universului și o fire prietenoasă, Luana citește, pictează și iese pe afară cu prietenii, în timpul liber, cam tot ce face un adolescent în perioada anilor de liceu. Însă tânăra se ocupă și de astrofizică și astronomie.

Reporter: De unde pasiunea pentru astrofizică și astronomie? Cum ai ajuns să studiezi cele două discipline, chiar dacă nu sunt în programa școlară?

Luana: Am avut un model impresionant și anume o altă elevă a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan, Mălina Roșca. Ea m-a făcut să încep să aprofundez cele două materii. Într-o seară, în care ne aflam la Olimpiada Națională de Fizică și îmi era frică de întuneric, mi-a zis atunci că, fără întuneric, stelele nu s-ar putea vedea și că acesta era motivul pentru care ea era pasionată de astronomie.

Astronomia descrie fenomenele astronomice, pe când astrofizica este o ramura a acesteia, care se ocupă cu aplicarea legilor fizicii pentru a analiza diferitele fenomene.

Reporter: Astrofizica, Teoria Big Bang-ului și istoria universului – cum ai ajuns să fii interesată de un subiect atât de amplu? Care a fost ”scânteia” de la care a pornit pasiunea?

Luana: Totul a pornit chiar de la serialul cu același nume, “Teoria Big Bang”, în care sunt înfățișați mai mulți oameni de știință făcând față provocărilor zilnice. De atunci am prins gustul subiectului universului și nu am putut să îi mai întorc spatele.

Reporter: Când le spui oamenilor că studiezi astronomia, ești des întrebată și de horoscop? Confundă oamenii astronomia cu astrologia?

Luana: De multe ori se întâmplă ca oamenii să confunde astronomia cu astrologia, dar de fiecare dată le explic, cu mult calm, diferența.

Reporter: Ce medalii ai luat până acum la cele două discipline?

Luana: Am obținut atât medalii de aur, cât și de argint și de bronz și, indiferent de culoare, am fost mândră să le am în posesie.

În clasa a IX-a am participat la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică de la Călimănești, unde am obținut premiul al III-lea. În clasa a X-a am obținut medalia de argint la Olimpiada Națională de Fizică de la Breaza.

Reporter: Cum a fost drumul ca să ajungi șefă de promoție, să termini Colegiul HCC cu nota 10?

Luana: Drumul a fost destul de liniștit, nu mi-a fost deosebit de greu, dar asta doar pentru că am învățat regulat și niciodată nu am neglijat vreo materie. Provocările au fost constituite de testele la matematică, informatică și engleză, unde am avut mereu sau, de cele mai multe ori, emoții.

Reporter: Cum ți s-au părut cei 12 ani de școală de până acum?

Luana: Au fost 12 ani lungi, plini de momente frumoase, dar mereu am considerat ca materia unui an de studiu este prea concentrată și forțează puțin elevii. Acesta este un detaliu care ar trebui avut în vedere.

Reporter: Ce planuri ai de viitor? Unde vrei să studiezi? Ce vrei să profesezi?

Luana: În prezent sunt admisă la UBB la Cluj, la matematică-informatică, dar mi-aș dori să încerc și la medicină, pentru a deveni doctor psihiatru.