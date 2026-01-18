Doi bărbați din Alba, trimiși în judecată pentru trafic de droguri. Unul dintre ei a vândut chiar într-un centru de recuperare

Doi bărbați au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT Alba Iulia pentru trafic de droguri. În data de 14 ianuarie 2026, dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară. Mai exact judecătorii Tribunalului Alba au admis rechizitoriul întocmit de procurori.

Din câte se pare activitatea celor doi pe linia traficului de droguri a fost documentată de procurorii DIICOT Alba Iulia din anul 2022 și până în 2025.

În mare parte cei doi vindeau droguri de sinteză precum cristal, sau substanțe psihoactive precum ”8-THC-Acetate” în Alba Iulia, dar și în zone adiacente.

În motivarea Tribunalului Alba apare un pasaj în care magistrații susțin că unul dintre cei doi dealeri a vândut droguri chiar și într-un centru de recuperare de pe raza localității Pianu de Jos.

Spre exemplu, unul dintre cei doi dealeri în perioada februarie 2023 – 08.08.2023, i-a vândut substanțe psihoactive noi sub formă de cristal unei consumatoare, de 20 de ori, cantități cuprinse între 1 și 5 grame, cu suma de 150 lei gramul (20 de acte materiale).

De asemenea, ”în perioada iarna anului 2022 – decembrie 2023, i-a vândut noi substanțe psihoactive sub formă de cristal minorei de 20 de ori, cantități cuprinse între 1-6 grame, cu prețuri cuprinse între 80-120 lei gramul (20 de acte materiale)”, au mai notat procurorii.

A vândut droguri într-un centru de recuperare din Alba

Tot în motivarea instanței este scris că: în data de 12.05.2024, unul dintre cei doi dealeri s-a deplasat la Centrul Medical din localitatea Pianu de Jos, unde i-a vândut 5 grame de substanțe psihoactive noi sub formă de cristal pacientei (...), contra sumei de 500 lei (un act material).

Procurorii au mai documentat și alte tranzacții realizate de cei doi, de cele mai multe ori două, trei tranzacții către consumatori de droguri din Alba

Pentru faptele lor, cei doi vor fi judecați pentru operațiuni cu substanțe psihoactive. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

Ce spun reprezentanții centrului medical

UPDATE 18 ianuarie: După publicarea articolului, reprezentanții centrului medical din Pianu de Jos au transmis către alba24.ro o serie de precizări legate de acest caz.

”În cadrul clinicii nu este tolerat și nu este acceptat consumul de droguri, iar orice suspiciune privind un posibil consum este imediat sesizată și raportată autorităților competente.

Au existat suspiciuni întemeiate privind introducerea de substanțe interzise destinate unui pacient.

Personalul clinicii a identificat această suspiciune, a deținut probe video relevante și a acționat imediat, conform prevederilor legale.

Clinica a sesizat în mod direct organele competente (Poliția și DIICOT) și a oferit sprijin deplin în desfășurarea cercetărilor.

Ca urmare a sesizării și colaborării active a clinicii cu autoritățile, persoana responsabilă a fost identificată și prinsă”, au transmis reprezentanții clinicii din Pianu de Jos.

sursă foto: arhiva alba24.ro.

