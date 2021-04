Domeniul Ciumbrud – noi direcții, primele succese: Medalii pentru VINUL LA DOZĂ și cocktail-uri ready-to-drink pe bază de vin

Domeniul Ciumbrud este unul dintre producătorii români de vin care au văzut în pandemie nu doar un dezastru pentru vânzări, ci și o oportunitate de a implementa mai repede planurile de dezvoltare a portofoliului.

Podgoria include 200 de hectare de plantație de viță-de-vie în județul Alba, suprafață amplasată pe versanți însoriți în vecinătatea râului Mureș, iar societatea Domeniile Boieru SRL, care administrează afacerea cu vinuri, are în vedere finalizarea, în acest an, a unui complex turistic vitivinicol.

Primul producător din România care a scos pe piață VINUL la DOZĂ

Domeniile Ciumbrud sunt primul producător român care a scos pe piață vinurile la doză.

Noutatea a reușit să stârnească interesul celor pasionați de vinuri, iar în completare, vinurile cramei au adus în palmares un lung șir de medalii câștigate la concursurile internaționale din acest an. Important de menționat este faptul că printre vinurile medaliate se află și două vinuri la doză, proaspăt lansate anul trecut.

”Upside alb” de la Domeniile Ciumbrud – Medalie de aur la Concursul Internațional de la Monaco

”În această primăvară am obținut câteva medalii la concursurile internaționale la care am participat. Foarte important pentru noi este faptul că la primul concurs internațional la care am putut să participăm și cu vinurile îmbuteliate la doză – Concursul Internațional de la Monaco – am obținut o medalie de aur cu sortimentul alb – Upside alb, care este un cupaj Sauvignon Blanc cu Muscat Ottonel și o medalie de argint cu sortimentul Upside rose, care este un Pinot Noir Rose.

Încă nu sunt multe concursuri internaționale care să accepte ca și probă vinuri îmbuteliate în doză. Deci, concursul acesta de la Monaco nu a fost strict pe doză, ci pe vinuri în general și am mai obținut alte două medalii pentru vinuri îmbuteliate la sticlă – un Pinot Gris Cardinal 2009, respectiv un Dry Muscat, din gama reprezentativă Domeniul Ciumbrud.

Pinot Gris Cardinal – AUR la Mundus Vini

Tot în acest an, în primăvară, am mai obținut o medalie de aur la Concursul internațional Mundus Vini cu Pinot Gris Cardinal. De asemenea, am participat și la Concursul Internațional de vinuri din Spania – Catavinum, unde am obținut 5 medalii de argint cu vinurile reprezentative Domeniul Ciumbrud, îmbuteliate la sticlă”, a declarat Florin Dănoaie, director general Domeniul Ciumbrud, pentru Supervinuri.ro.

Domeniul Ciumbrud, de la producător axat pe HoReCa, la colaborări cu unii dintre cei mai mari retaileri din România

Odată cu lansarea gamei de vinuri la doză, care a coincis cu pandemia de COVID-19, producătorul de vinuri din județul Alba s-a axat mai mult pe listarea vinurilor în hipermarketuri, lucru care i-a și reușit întrucât este prezent în patru mari lanțuri comerciale cu vinurile Domeniul Ciumbrud.

”Planul de a îmbutelia vinuri la doză era de dinainte de pandemie, chiar voiam să lansăm acest proiect în aprilie anul trecut, dar am amânat pentru toamnă din cauza pandemiei.

De la un producător de vinuri care era axat foarte mult pe HoReCa, am ajuns acum să ne adresăm mai mult clienților de retail.

Avem în continuare game care sunt destinate HoReCa, dar facem un efort mai susținut pe partea de retail pentru că HoReCa este foarte afectată de această pandemie.

Cu vinurile noastre suntem prezenți și în rețele locale, dar am reușit să începem colaborări și cu retaileri mari cum ar fi Carrefour, Kaufland, Metro și Profi.

Din toamnă am început să colaborăm și sperăm ca anul acesta să extindem sortimentele. Avem însă produse diferite în fiecare dintre aceste lanțuri de magazine”, a spus directorul general Domeniul Ciumbrud, Florin Dănoaie.

Vinurile la doză, prezente în două mari lanțuri de hipermarketuri, magazine proprii și în online



În prezent, vinurile la doză de la Domeniul Ciumbrud, care reprezintă o noutate pentru piața românească de vinuri, pot fi achiziționate din două mari lanțuri de hipermarketuri de la noi, dar și din magazinele proprii ale Domeniului Ciumbrud, precum și din magazinul online.

”Dozele le avem la vânzare în acest moment, ca și hipermarketuri, în Metro și în Kaufland.

Avem însă și o rețea de magazine proprii în județele Alba, Sibiu, Cluj, cinci la număr și de ce nu, pot fi achiziționate și de pe site-ul cramei”, a precizat Florin Dănoaie.

Vinul la doză își are avantajele sale

Acesta a ținut să sublinieze faptul că vinul la doză este extrem de căutat în alte țări pentru că este mult mai ușor de transportat și de răcit.

”Vinul la doză nu este o noutate în celelalte țări, este chiar foarte prezent pe piața din Statele Unite, pe piața din Marea Britanie, pe piața din Germania.

Sunt foarte mulți consumatori care preferă acest tip de ambalaj pentru că este un ambalaj foarte practic, ușor de răcit, ușor de transportat, care oferă posibilitatea de a consuma echivalentul unei sticle de vin în trei doze.

Dispare și acea problemă care apărea atunci când deschideai o sticlă și trebuia să o consumi toată. În plus, ambalajul este 100% reciclabil.

Suntem primii și singurii care producem la noi în țară vin la doză. Vinuri îmbuteliate la doză mai sunt pe piață, dar provin din import”, a menționat directorul general al Domeniului Ciumbrud.

Cocktailurile ”ready to drink”, o nouă inovație marca Domeniul Ciumbrud

Mai nou, pe lângă vinurile la doză de 250 de ml, Domeniul Ciumbrud a scos pe piață și cocktailuri ready to drink, bazate tot pe vin produs la crama din Ciumbrud.

”Avem și o gamă de cocktailuri la sticlă de 275 ml, toate se bazează pe vin, sunt mai multe arome, 8 la număr, și sunt practic cocktailuri ready to drink, printre care se numără cocktailuri cunoscute ca Hugo, Sangria, dar și altele inventate de noi.

La noi pe piață astfel de băuturi nu se găsesc decât din import și practic reprezintă o inovație ceea ce am făcut noi.

Considerăm că reprezintă o oportunitate pentru noi aceste cocktailuri pentru că știm foarte bine că tendințele de consum se schimbă, ne uităm foarte mult la ceea ce se întâmplă în alte țări și practic știm că tinerii sunt foarte deschiși la lucruri noi, la băuturi noi.

Așa am luat hotărârea să ieșim pe piața românească cu astfel de produse. Este un proiect la care lucrăm de mai bine de doi ani de zile”, a mai declarat reprezentantul Domeniului Ciumbrud pentru Supervinuri.ro.

Domeniul Ciumbrud – 200 de hectare de vie și 7 game de vin

Potrivit lui Florin Dănoaie, activitatea Domeniului Ciumbrud a început încă din 2006 și a crescut de la an astfel încât în prezent podgoria însumează 200 de hectare de viță de vie, de pe care se produc nu mai puțin de 7 game de vin.

”Ca și producător de vinuri, am pornit activitatea în 2006, iar în 2010 am început să ieșim cu vinuri îmbuteliate. Între timp am tot crescut, iar la momentul acesta avem 200 de hectare de viță de vie în exploatare, în județul Alba.

Crama este în Ciumbrud, acolo este punctul turistic. În momentul de față avem 6 game diferite de vin la sticlă, o gamă de vinuri la doză și o gamă de cocktailuri pe bază de vin la sticlă de 275 de ml”, ne-a spus acesta.

În ceea ce privește podgoria, sortimentele care predomină sunt cele albe. ”Avem atât sortimente autohtone – Fetească Albă, Fetească Regală, cât și internaționale – Traminer, Muscat, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Gris. De asemenea, avem și soiuri roșii – Pinot Nour, Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon, Merlot și Shiraz, deci avem o multitudine de sortimente”.

Domeniul Ciumbrud va deschide până la finalul acestui an și un Complex turistic vitivinicol

Și cum planurile de viitor nu puteau să lipsească de pe agenda unui producător de vinuri atât de inovativ, iată că la Domeniul Ciumbrud anul acesta, spre final, va avea loc o altă premieră, și anume deschiderea unui Complex turistic vitivinicol.

”Avem de gând să finalizăm construcția Complexului turistic vitivinicol, pe care am început-o și care se află în imediata apropiere a cramei Domeniul Ciumbrud.

Avem deja un punct turistic, o pensiune cu 12 camere, cu restaurant și sala de degustare, dar am dorit să construim acest complex pentru că există cerere și vrem să avem o capacitate de cazare mai mare și mai multe facilități, ne dorim să aducem cât mai mulți oameni la podgorie, să cunoască vinurile și zona Ciumbrud.

Sperăm ca până la finalul anului să finalizăm acest complex”, ne-a dezvăluit Florin Dănoaie.

Cât despre efectele pandemiei, acestea s-au simțit și la Domeniul Ciumbrud însă cei de aici s-au adaptat repede la condițiile actuale și au reușit să meargă înainte cu rezultate chiar mai bune decât înainte.

”Afectați am fost și noi de această pandemie, dar prin mai multă muncă și prin mai multă implicare am reușit să ne adaptăm la condițiile actuale și să mergem înainte.

La noi vânzările au fost în creștere anul trecut, dar asta deoarece am semnat noi contracte, am avut și contracte pe export, am exportat în special în Cehia și Slovacia”, a declarat directorul general Domeniul Ciumbrud, Florin Dănoaie.

Sursa: Supervinuri.agrointel.ro