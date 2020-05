Dosar penal pentru Viorel Cataramă, după ce a încercat să se infecteze intenționat cu noul coronavirus. De ce a făcut asta

Contemporani sau din file de istorie, mai mult sau mai puţin cunoscuţi, chiar dacă la prima vedere nu au nimic în comun, o serie de oameni care s-au născut sau care au legătură cu localităţi din judeţul Alba au reuşit, prin ceea ce au făcut sau au inspirat semenilor să dea valoare existenţei lor şi, prin extensie celor care trăiesc sau au trăit pe aceste meleaguri.

Numele şi activitatea lor sunt repere sau chiar modele de viaţă pentru cei care încă mai încearcă să-şi găsească rostul în viaţă. Toți au ceva în comun: s-au născut, au trăit sau provin din Alba, un județ din inima Ardealului.



Vă prezentăm nume „noi”, dar şi personalităţi remarcabile din seria celor care reprezintă judeţul Alba.

Radu Rusu sau „Zuckerberg” de România



Tânărul care, care a fondat în Silicon Valley o reţea de socializare despre care investitorii spun că este următorul Facebook, este originar din Alba Iulia. A creat o aplicaţie de photo sharing 3D care a atras atenția investitorilor, firma pe care o conduce albaiulianul, Fyusion, fiind comparată cu giganții Facebook și Google.

Afacerea pe care a dechis-o în SUA a primit în urmă cu câteva luni o finanţare de 3,5 milioane de dolari. Finanțarea a fost folosită pentru a crea o aplicație de photo sharing 3D, disponibilă pentru iOS și Android, dezvoltată în formatul „surround view”. Aplicaţia creată pentru telefoane mobile şi tablete permite utilizatorilor să realizeze fotografii pe care să le poată mişca pentru a vedea ce este în jurul subiectului.

Tânărul cercetător a precizat că aplicația poate face face panorame „selfie”, permite efecte de „slow motion” echivalând camere cu 10.000 de cadre pe secundă și „taguri 3D care se pot pune pe obiecte și se pot folosi pentru orice produs, de exemplu pentru e-commerce sau fashion”.

A absolvit Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Specializarea – Automatică și Informatică Industrială în 2004, iar în 2009 a absolvit cu ”Summa cum Laude” TUM (Technische Universitaet Muenchen), unde si-a dat și doctoratul în Computer Science. Aici s-a alăturat în 2005 grupului de cercetare Intelligent Autonomous Systems.

Din 2012 este preşedintele ONG-ului „Open Perception” care are ca scop realizarea de softuri gratuite pentru procesarea imaginilor 2D şi 3D. Din 2009 până în 2012, a fost cercetător la Willow Garage, un laborator unde se creează programe open source pentru aplicaţii robotice. În perioada 2010 – 2012, a predat la Universitatea Stanford în calitate de cadru didactic invitat. Cu doi ani în urmă, a fost cercetător la Stanford Research Institute (SRI) International. În 2013, Radu Rusu a reușit să obțină alături de un alt român, Matei Ciocârlie, un premiu de excelenţă în robotică, în domeniul în care activează:”IEEE Robotics and Automation Society Early Career Award”.

Este căsătorit şi are o fetiţă. Trăieşte în San Francisco alături de soţie, restul familiei fiind în România.

Întrebat dacă se gândea că va ajune atât de departe, Radu a spus că „e aproape imposibil să te gândeşti că din Alba Iulia sau Cluj poţi ajunge să predai la Stanford şi să devii CEO la o companie cotată la sume astronomice în Silicon Valley. Dar, dacă mă uit în trecut, e foarte interesant cum toate lucrurile au mers natural… şi niciodată nu am plănuit aşa departe în faţă“.

Felix Crişan: a demonstrat că drumul spre Silicon Valley poate să înceapă de la Alba Iulia

Felix Crișan, originar din Alba Iulia, este unul dintre fondatorii unei companii româneşti care deține supremația pe piața micro-plăților electronice. A absolvit Colegiul „Horea Cloșca și Crișan” și apoi universitatea, la București. A lucrat pentru IBM și HP și apoi și-a făcut propria sa afacere în ţară. Aplicația realizată de el s-a situat în top 3 cele mai votate tehnologii în cadrul primei expoziții dedicate start-up-urilor prezente în centrul mondial al giganților din domeniul IT, Silicon Valley.

Felix Crișan a absolvit Colegiul Național ”Horea Cloșca și Crișan” din Alba Iulia în 1992, urmând apoi între anii 1992 – 1997 cursurile universității din București, specializarea Informatică. A început din poziția de analist programator, ajungând în 2003 să lucreze pentru IBM, iar în 2005 să devină consultant în industria telecom pentru Hewlett-Packard România.

Împreună cu un grup de colegi, a dezvoltat o aplicație care a reușit să cucerească piața românească a micro-plăților electronice. A devenit astfel cofondator al Netopia System – o companie care furnizează soluții de SMS marketing și plăți electronice, poate cea mai bine dezvoltată de pe piața din România. În iunie 2010, compania sa, Netopia System a devenit prima companie românească premiată în cadrul unei competiții din Silicon Valley, cu tehnologia patentată mobilPay.com.

Marius Moga

Unu din cei mai celebri compozitori din România este fără îndoială Marius Moga. Artistul s-a născut în data de 30 decembrie 1981 la Alba Iulia.

Moga și-a petrecut primii ani într-o familie cu multe interese privitoare la muzică: un străbunic al său a compus pentru un ansamblu folcloric, în vreme ce bunicul cunoștea banjoul și bunica a cântat în corul unei biserici. Tatăl a învățat chitara, iar mama s-a preocupat de canto. Marius are un frate, Iulian, regizor de videoclipuri.

Marius pleacă la București la vârsta de 18 ani unde compune primul său hit, „Ți-am promis” pentru trupa Akcent.

Acesta continuă să compună pentru artiști renumiți din România iar în 2007 înființează trupa Morandi alături de care se bucură de un succes răsunător atât în țară cât și peste hotare.

Începând cu anul 2011 acesta va petrece din ce în ce mai mult timp în străinătate, mai exact în Los Angeles. Dar nu fără rost. Un an mai târziu avea să compună pentru trupa Maroon Five („The Man Who Never Lied”). Piesă inclusă pe albumul lor a fost foarte bine primita, având un review favorabil din partea Billboard Magazine și este chiar nominalizat la Grammy în anul 2012 alături de trupa americană. Astfel, Marius Moga ajunge să fie cu adevărat primul român ce compune pentru o trupa faimoasa din afara.

În 2014, după 14 ani de la plecarea din Alba Iulia, se întoarce acasă unde timp de o săptămână organizează în orașul natal o serie de evenimente printre care și zilele orașului Alba Fest 2014.