Două persoane, rănite ușor într-un accident de circulație produs între Teiuș și Aiud

Ikea începe oficial construcția celui de-al treilea magazin de pe piața locală lângă Timișoara. Retailerul de origine suedeză anunță oficial începerea lucrărilor de construcție a noului magazin Ikea de la Dumbrăviţa, lângă Timişoara, unde vor fi angajate 250 de persoane pentru început, iar locația va avea o suprafaţă de 26.000 de metri pătraţi.

Lucrările vor dura un an, iar planurile sunt ca magazinul să fie deschis la finalul anului 2022.

De asemenea, Ikea va avea și depozite de 4.000 de metri pătrați de unde vor putea livra și comenzile online, toată această investiție fiind estimată la 60 de milioane de euro.

Terenul pe care se construieşte magazinul Ikea de lângă Timişoara a fost cumpărat de la omul de afaceri Ion Ţiriac şi are o suprafaţă de 8 hectare.

Pe lângă locația din Dumbrăvița, retailerul intenționează extinderea lanțului de magazine și în celelalte zone ale țării.

„Am ales această zonă pentru potenţialul ei, dar şi pentru că astfel avem posibilitatea de a avea o prezenţă şi în vestul României.

Vor lucra aici 250 de oameni pentru început, magazinul va avea o suprafaţă de 26.000 de metri pătraţi şi se va afla pe un teren de 85.000 de metri pătraţi. În plus, vom avea şi depozite de 4.000 de metri pătraţi”, a spus Nicoletta Muscinelli, market manager Ikea Timişoara, în cadrul evenimentului care a marcat începerea lucrărilor de construcţie.

A început construcția

”Azi am dat prima lopata la fundația acestei construcții, împreună cu Horia Bugarin, primarul Dumbrăviței și cu managerul IKEA Timișoara, Nicoletta Muscinelli. E un semnal puternic de optimism și încredere pe care investitorii îl au în viitorul orașului nostru – orașul cel mai dinamic din România.

Magazinul de mobilă a presimțit o evoluție spectaculoasă: zilele acestea, Timișoara s-a clasat pe primul loc în topul orașelor mari din România care atrag cele mai importante investiții imobiliare din țară, cu proiecte în derulare de aproape un miliard de euro.

Aproape 50% din banii din imobiliare care nu merg spre București, merg spre orașul nostru.

Am discutat la începutul acestui an cu cei de la IKEA despre oportunitățile pe care le are Timișoara. Aceștia doresc să întărească lanțurile de servicii și logistică locală. Sunt sigur că noul magazin va servi ca o ancoră pentru un întreg ecosistem care se va dezvolta în jurul lui.

Investiția care intră în șantier astăzi va aduce locuri de muncă în construcții și cel puțin 250 de joburi în viitor. Magazinul se va deschide undeva la finalul anului 2022.

Sunt convins că azi am câștigat un partener în dezvoltarea Timișoarei de care vor profita toți cetățenii. Un lucru este clar: Timișoara este și va fi orașul cel mai dinamic din România” transmis primarul din Timișoara, Dominic Fritz.

Foto: Dominic Fritz

