Drept la replică Gabriel Lupea, PNL: Bolnavi de grija sănătății – așa se descriu reprezentanții USR PLUS Alba Iulia

Gabriel Lupea, viceprimarul Municipiului Alba Iulia, a oferit un drept la replică fostului său coleg de partid, Gabriel Pleșa, la comunicatul de presă Gabriel Pleșa și echipa USR-PLUS: Avem curajul să ne asumăm proiectul construirii unui nou spital la Alba Iulia

”O campanie electorală pe care nu ne-o inaginam altfel decât decentă, corectă, se transformă în derapaje necontrolate ale celor care ”își doresc”, dar exagerează fără argumente.

Bolnavi de grija sănătății – așa se descriu reprezentanții USR PLUS Alba Iulia, într-un demers demagogic care frizează neștiința, neputința și, cel mai important, lipsa oricărei idei despre ce înseamnă construirea unui spital Doar pentru că ” dă bine în campanie să zici de sănătate”…

Nu înțelegem care sunt motivele care îi fac pe Gabriel Pleșa și pe Teodor Holhoș să își pună semnătura pe un comunicat de presă, pe care suntem siguri că nici nu l-au citit, dar care, din păcate, e construit pe un butoi de minciuni.

Nu poți să afirmi ca „înainte de a fi politicieni, suntem oameni”, în condițiile în care girezi informații false și induci oamenii în eroare. E inadmisibil ca un cetățean ca și Gabriel Pleșa, care a avut onoarea de a fi viceprimar și un medic ca Teodor Holhoș să își asume un episod de o moralitate îndoielnică în fața albaiulienilor cărora le cer votul.

La pachet cu emfaza ignoranței vin însă și acuze care ne privesc direct și pe care, tot ei, ca „ plasă de siguranță” susțin, subliniază și repetă insistent că le vom combate. Asta si facem, nu pentru că le datorăm explicații- singurii cărora le suntem datori sunt albaiulienii- ci pentru că minciuni de asemenea anvergură nu trebuie doar demontate, ci trimise direct la gunoi.

Să insinuezi că Primăria Alba Iulia nu se implică în susținerea S.J.U.A.I. este nu doar o dovadă că ești rupt complet de realitate, ci și că respiri pizma prin fiecare por. Le punem la dispoziție celor doi, informații verificabile, ADEVĂRUL, și sperăm să renunțe la ideea că administrația e o miuță jucată în spatele blocului.

Au existat contracte de asociere cu Consiliul Județean, având ca obiect susținerea Spitalului Județean, încă din 2006. Ce prevăd ele, cum s-a intervenit, poate afla oricine de pe site-ul primăriei. Cu absolut orice, de la echipamente, costume de protecție pentru echipajele SMURD, până la pază. Cu atât mai mult, de la declanșarea pandemiei am răspuns prompt, cu sensul de imediat, oricărei solicitări. Mii de măști, combinezoane, ventilatoare etc. Suntem singura primărie din România care a achiziționat la timp, când a fost nevoie, cu proceduri verificate de Curtea de Conturi și bani ce vor fi recuperați din fonduri europene, absolut TOT ce ni s-a solicitat. Nu vom face inventarul aici, pentru că albaiulienii au fost deja informați ce s-a făcut în numele lor. În plus, spitalul a fost întotdeauna pe mâini bune și administrat exemplar de Consiliul Județean.

Din postura de viceprimar, timp de 5 ani, Gabriel Pleșa nu și-a permis asemenea ” inițiative”, în fapt utopii electorale și nimic mai mult. A avut însă grijă să treacă pe la bancomat, lunar, ca și când și-ar fi făcut treaba. Dacă spitalul ar avea o secție de tratare a ipocriziei, ar fi câte 5 USR-iști în fiecare pat și tot n-ar fi destul. Iar când mai semnează astfel de neadevăruri, să apeleze la documentare și oameni care știu ce scriu, fiindcă, inclusiv în comunicare, există cazuri de malpraxis”, a declarat într-un drept la replica, viceprimarul Gabriel Lupea.

