Drumul care deservește zona de agrement Poiana cu Goruni de la Vinerea va fi asfaltat. Licitația pentru lucrări, lansată în SEAP

Drumul care deservește zona de agrement Poiana cu Goruni de la Vinerea, în lungime de 3,28 km, va fi asfaltat și modernizat printr-o investiție de peste 5,6 milioane de lei.

Primăria Cugir a lansat pe 9 august, în SEAP, o licitație pentru servicii de proiectare tehnică și execuție lucrări în cadrul obiectivului „Îmbunătățirea sistemului de transport local prin modernizare de străzi în orașul Cugir – modernizare drum public Calea Gorunilor”.

Valoarea totală a contractului este estimată la 5.646.264,33 de lei, fără TVA.

Drumul care deservește zona de agrement Poiana cu Goruni de la Vinerea va fi asfaltat

Potrivit documentației, drumul propus pentru modernizare este situat din punct de vedere administrativ – pe UAT Cugir, fiind situat parţial pe teritoriul intravilan (1.620 m) şi parțial pe teritoriu extravilan (1.660 m) al localității Vinerea.

Lungimea totală a drumului propus pentru modernizare este de 3.280 m. Accesul pe acest drum se face din DJ 704, pe partea dreaptă în sensul de mers spre Cugir şi deserveşte atât zona de agrement din Poiana cu Goruni cât şi exploatația agricolă, fânețele şi păşunile situate în această zonă. Acesta realizează și legătura cu localităţile vecine din judeţul Hunedoara.

În Poiana cu Goruni are loc în fiecare an festivalul folcloric din Poiana cu Goruni, festival cu tradiţie care a debutat în anul 2009 sub denumirea Vinerea 700, sărbătoare câmpenească la umbra Gorunilor, eveniment dedicat sărbătoririi a 700 de ani de la atestarea documentară a localităţii Vinerea, care atrage mulți turişti și participanţi la acest festival.

Drumul este nemodernizat cu multe gropi iar în perioadele umede este destul de greu practicabil.

Prin realizarea lucrărilor cuprinse în proiect se urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, creșterea gradului de siguranță în exploatare a tuturor participanţilor la trafic, scăderea gradului de poluare, reducerea uzurii vehiculelor participante la trafic și nu în ultimul rând redarea unui ambient plăcut zonei.

Potrivit documentației, sistemul rutier propus va fi compus din:

4 cm strat de uzură BA 16

6 cm strat de legătură BAD 22.4

15 cm strat de bază din balast stabilizat

25 cm strat de fundatie din balast/ balast amestec optimal

Partea carosabilă va fi încadrată de pene ranfort executate din binder in grosime de 11 cm pentru consolidarea marginii părţii carosabile. În curbe, panta transversală va fi în concordantă cu raza de racordare a aliniamentelor.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News