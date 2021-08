Drumul dintre Abrud și Câmpeni, blocat de câțiva arbori căzuți pe carosabil din cauza furtunii. ISU Alba intervine

Andreia și Ionuț sunt doi dintre cei mai cunoscuți vloggeri de turism din România și sunt fondatorii ”Hai hui în 2”. Cei doi au vizitat aproape toate continentele. Au fost și la Alba Iulia și au rămas impresionați de ceea ce au descoperit.

Filmul despre Alba Iulia, postat pe contul lor de youtube a adunat, într-o singură zi, peste 32.000 de vizualizări.

Povestea Hai hui în 2

Ea lucra de aproape 9 ani în departamentul HR al unui mare retailer, iar el lucra în media. Acum 10 ani au ieșit pentru prima data din țară într-o vacanță la Santorini, iar de atunci au urmat city break-uri și vacanțe pe patru continente: Europa, Asia, Africa și America.

Ca orice cuplu, s-au căsătorit și și-au luat o casă. Ce le mai lipsea? Teoretic nimic, practic totul.

Și-au dat seama că nu și-au luat o casă ci doar o datorie pe viață și nu asta și-au dorit. Și-au vândut apartamentul, au achitat datoria la bancă, au semnat cererea de concediu fără plată timp de un an și au plecat în lume cu bilete one way și cu visuri mărețe.

Primul lucru pe care l-au făcut a fost un proiect de blogging și vlogging de travel, Hai hui în doi.

Povestea lor a fost detaliată de life.ro și viva.ro.