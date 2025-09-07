Connect with us

Eclipsa totală de Lună, în această seară. Fenomen astronomic spectaculos, vizibil din România

Luna capsuna

Publicat

acum O oră

O eclipsă totală de Lună va avea loc în noaptea de 7 spre 8 septembrie. Luna se va afla în constelația Aquarius, iar pe tot parcursul nopții de duminică spre luni planeta Saturn se va afla în stânga Lunii.

”Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult. La București, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului”, informează Observatorul Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu”.

Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea, perioada cât Luna se află în umbra planetei noastre și capătă culoarea roșiatică specifică. Totalitatea începe la ora 20:30, are maximul la 21:21 și se termină la ora 21:52. În timpul totalității, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est.

Eclipsa se termină la ora 23:55.

Din România, următoarea eclipsă de Lună se va vedea pe 28 august 2026, menționează reprezentanții Observatorului Astronomic.

Luna Sângerie

Pasionații de astronomie vor avea posibilitatea de a admira duminică o ”Lună Sângerie”, cu ocazia unei eclipse lunare totale, ce va putea fi observată mai ales în Asia, dar parțial în Europa și în Africa, potrivit AFP.

Acest fenomen, care colorează în roșu satelitul natural al Pământului, se produce atunci când Soarele, Terra și Luna sunt perfect aliniate în această ordine, iar Luna se află în faza sa plină.

Spectatorii din China și India vor fi cel mai bine plasați pentru a urmări evenimentul, la fel ca și locuitorii din Africa de Est și din vestul Australiei.

În Europa, spectacolul va fi vizibil pentru scurt timp, în momentul în care Luna răsare, la începutul serii.

Luna devine roșie deoarece ea ”alunecă” în umbra Pământului, care blochează razele solare, și își pierde treptat strălucirea albă.

Singurele raze solare care ajung la Lună sunt ”reflectate și dispersate prin atmosfera terestră”, a explicat Ryan Milligan, astrofizician la Universitatea din Belfast.

Lungimile de undă albastre ale luminii sunt mai scurte decât cele roșii și, prin urmare, sunt mai ușor de dispersat atunci când traversează atmosfera terestră.

”Acesta este motivul pentru care Luna are o nuanță roșie, culoarea sângelui”, a precizat Ryan Milligan.

