Eiswein Jidvei 2018, ”vinul de gheață” din România, premiat cu medalie de aur la o competiție internațională din Germania

Eiswein Jidvei din recolta anului 2018 a obținut Medalia de Aur la The Grand International Wine Award „Mundus Vini”, care s-a desfășurat în perioada 19 – 24 februarie 2020, în Germania.

Eiswein Jidvei 2018 a fost singurul vin desert din România medaliat la ediția de primăvară a acestei prestigioase competiții, la care an de an sunt prezentate și evaluate de un juriu foarte riguros peste 11.000 de vinuri din întreaga lume, anunță reprezentanții companiei.

Rodul unei recolte de excepție, Eiswein este un vin consistent cu nuanțe de miere de albine răscoaptă, care se remarcă prin culoarea sa aurie și notele de pepene galben, mango, caise și gutui.

Grupul Jidvei, cel mai mare producător de vin din România, deține cea mai mare plantație viticolă din țară și cea mai mare podgorie din Europa cu proprietar unic, având 2.500 de hectare de viță-de-vie și crame dotate cu cele mai performante echipamente.

În zona DOC „TÂRNAVE” – sub denumirea JIDVEI, se produc unele dintre cele mai apreciate vinuri și spumante românești, calitatea acestora fiind confirmată an de an de medaliile obținute la competiții internaționale. Vinurile de Jidvei au fost distinse în ultimii 10 ani cu peste 500 de medalii în cadrul celor mai prestigioase concursuri de profil din lume.

