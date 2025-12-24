Connect with us

Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) este cel care a făcut din lupta împotriva corupției o prioritate a Parlamentului European (P)

Cine se ocupă de anticorupție în Parlamentul European? Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) este cel care a făcut din lupta împotriva corupției o prioritate a legislativului european.

Zero toleranță la corupție - este mesajul pe care îl vedem deseori în mesajele instituțiilor europene, iar mai nou sesizăm cum marea corupție la nivel european este combătută din ce în ce mai activ.

Unul din cei mai influenți susținători ai protejării banilor contribuabililor români este vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Lupta împotriva corupției a devenit una dintre temele centrale ale Uniunii Europene, pe fondul nevoii de a proteja bugetele publice, de a consolida încrederea cetățenilor și de a asigura utilizarea corectă a fondurilor europene.

În Parlamentul European, unul dintre principalii promotori ai acestei agende este eurodeputatul Victor Negrescu, liderul delegației române din Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) și vicepreședinte al Parlamentului European.

Victor Negrescu este primul vicepreședinte al Parlamentului European care are explicit în portofoliu lupta împotriva corupției, alături de politicile de transparență instituțională și relația cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Din această poziție, el a transformat mesajul de „zero toleranță la corupție” într-o serie de acțiuni concrete menite să întărească mecanismele de control și integritate la nivel european.

„Nu putem cere statelor membre să respecte reguli stricte dacă instituțiile europene nu sunt ele însele un model de transparență și integritate”, a subliniat Victor Negrescu, explicând de ce a făcut din acest domeniu o prioritate a mandatului său.

Una dintre direcțiile-cheie ale activității sale este agenda de transparență a Parlamentului European.

La inițiativa sa, au fost susținute noi norme menite să crească claritatea proceselor decizionale, responsabilitatea aleșilor și accesul publicului la informații relevante.

Obiectivul declarat este ca Parlamentul European să devină un reper de bune practici în materie de integritate instituțională.

În paralel, Victor Negrescu a lucrat împreună cu Grupul S&D la întărirea relației Parlamentului European cu instituțiile-cheie din arhitectura anticorupție a UE: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Parchetul European (EPPO), viitoarea Agenție europeană pentru combaterea spălării banilor (AMLA) și alte structuri de control.

Aceste legături sunt esențiale pentru ca deciziile politice să fie susținute de mecanisme eficiente de aplicare a legii.

„Lupta împotriva corupției nu se câștigă prin declarații, ci prin instituții puternice, finanțate corect și independente”, a afirmat vicepreședintele Parlamentului European, subliniind necesitatea unor alocări bugetare suplimentare pentru agențiile europene cu atribuții în acest domeniu.

Astfel, în calitate de raportor al Parlamentului European pentru bugete rectificative, Victor Negrescu a introdus amendamente și a susținut cu sprijinul Grupului S&D măsuri care vizează consolidarea capacității instituționale a structurilor europene de combatere a spălării banilor și a fraudei. Aceste decizii au un impact direct asupra modului în care sunt protejați banii contribuabililor europeni, inclusiv cei ai românilor.

Un alt pas important l-a reprezentat actualizarea mecanismelor interne de prevenire și combatere a corupției în Parlamentul European, decisă la nivelul Biroului PE. Aceste măsuri vin într-un context european sensibil, în care integritatea instituțiilor este esențială pentru credibilitatea proiectului european.

Pentru eurodeputatul român, lupta anticorupție este strâns legată de viitorul Uniunii. În acest sens, Negrescu a lansat în ultima sesiune legislativă o amplă dezbatere asupra modului în care Parlamentul European trebuie să evolueze pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor, principalele valori ale viitorului proiect fiind legate de integritate, transparență și protejarea fondurilor europene.

„Fiecare euro deturnat prin corupție este un euro furat de la școli, spitale și investiții pentru oameni. De aceea, protejarea banilor europeni este o datorie politică și morală”, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu.

Mesajul transmis de vicepreședintele Parlamentului European rămâne unul ferm: Uniunea Europeană nu mai tolerează corupția, indiferent de nivel sau de actorii implicați. ”Încrederea cetățenilor în democrație nu se poate realiza fără consolidarea unui sistem european care să protejeze mai bine banii publici”, a mai adăugat Negrescu.

Autor: Grupul S&D din Parlamentul European

 

Articol realizat cu sprijinul Grupului S&D: https://www.socialistsanddemocrats.eu/ro

