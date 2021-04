Examene după vacanță: EVALUARE NAȚIONALĂ clasele II, IV și VI în luna mai cu prezență fizică, la fel ca pretestarea PISA

Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a/a XIII-a au intrat de vineri în vacanța de Paște, până în 9 mai. Ceilalți sunt deja în vacanța prelungită, până în 4 mai inclusiv.

În 5 mai 2021 revin fizic la școală, după vacanța de Paște, copiii de grădiniță, precum și elevii din clasele pregătitoare până la a IV-a.

În 5 mai reîncep școala, dar în format online, elevii din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a.

Din 10 mai revin fizic la școală elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a, precum și cei din clasele terminale din învățământul profesional.

Evaluările Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se desfășoară în luna mai, cu prezența fizică a elevilor, indiferent de incidența localității în care se află școala.

În condiții similare va fi pretestarea PISA, în perioada 4 mai – 11 iunie, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

“Am obținut, și apreciez foarte mult acest lucru, posibilitatea de participare cu prezență fizică indiferent de clasă și rată de incidență pentru toți cei care participă la programul național de cursuri remediale pentru recuperarea pierderilor. Singurii care nu pot participa sunt cei din localitățile carantinate“, a declarat ministrul, la B1TV.

Ministrul Educației a anunțat că a transmis “către toate Inspectoratele Școlare Județene să aibă ședințe ale Consiliilor de Administrație și să ia decizia de funcționare pe baza datelor de astăzi, urmând ca marți, dacă sunt schimbări semnificative, să se poată face corecții la nivelul zilei de marți. Deci pentru localitățile care sunt la limită se va lua decizia de astăzi, cu posibilitatea de corectare marți, dacă evoluția va impune această corectare“.

“Vom susține, de asemenea, Evaluările Naționale de la clasele a VI-a, a IV-a și a II-a, începând cu 12 mai clasa a VI-a, 18 mai clasa a IV-a și 25 mai clasa a II-a. În perioada 4 mai – 11 iunie vom susține cu prezență fizică și pretestările PISA. Singurii care nu vor putea reveni fizic la școală vor fi elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a“, a precizat ministrul Educației, potrivit edupedu.ro.

Calendar Evaluare Națională pentru clasa a VI-a 2021:

Fiecare probă durează 1 oră

12 mai 2021: Limbă şi comunicare

13 mai 2021: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Modele de subiecte pentru Evaluare Națională 2021 clasa a VI-a publicate de Ministerul Educației:

Calendar Evaluare Națională clasa a IV-a 2021:

Fiecare probă durează 1 oră

18 mai 2021: Limba română

19 mai 2021: Matematică

20 mai 2021: Limba maternă

Modele de subiecte pentru Evaluare Națională 2021 clasa a IV-a publicate de Ministerul Educației:

Calendar Evaluare Națională pentru clasa a II-a 2021 (actualizat):

Fiecare probă durează 30 de minute

25 mai 2021 – Limba română / limba maternă (scris)

26 mai 2021 – Limba română / limba maternă (citit)

27 mai 2021 – Matematică

28 mai 2021 – Limba română pentru minoritățile naționale (scris / citit)

Modele de subiecte pentru Evaluare Națională 2021 clasa a II-a publicate de Ministerul Educației:

Modelele de subiecte publicate de Ministerul Educației pentru Evaluare Națională 2021 – clasele II, IV, VI sunt aceleași cu cele din 2019.

CALENDAR AN ȘCOLAR SEMESTRUL AL DOILEA 2021:

Vacanța de primăvară/Paște: 2 aprilie – 4 mai, pentru elevii din clasele primare, toți copiii de la grădiniță și elevii din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a.

Cursuri: din 5 mai până în 25 iunie, pentru elevii din clasele primare, toți copiii de la grădiniță și elevii din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a

Calendar vacanța de primăvară/Paște: 2 – 11 aprilie (pentru Sărbătorile Pascale Catolice) și 30 aprilie – 9 mai (Sărbătorile Pascale Ortodoxe) pentru elevii din clasele a VIII-a și a XII-a/a XIII-a.

Paștele catolic a fost în 4 aprilie, iar Paștele ortodox va fi în 2 mai.

Vacanță: 30 aprilie – 9 mai (Sărbătorile Pascale Ortodoxe) pentru elevii din clasele a VIII-a și a XII-a/a XIII-a.

Cursuri: 10 mai – 11 iunie (clasele a VIII-a); 10 mai – 4 iunie (clasele XII/XIII)

Cursuri: 10 mai – 16 iulie pentru elevii din filiera tehnologică / învățământul profesional și tehnic (excepție calificarea asistent medical generalist – 27 august).

Probele scrise de la Evaluarea Națională au loc în intervalul 22-25 iunie, iar cele de la Bacalaureat în intervalul 28 iunie – 1 iulie.

CALENDAR examene 2021:

Calendar Examen Evaluare Națională 2021:

7 – 11 iunie 2021: înscrierea la evaluarea națională

11 iunie 2021: încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a

22 iunie 2021: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2021: Matematică – probă scrisă

25 iunie 2021: Limba și literatura maternă – probă scrisă

29 iunie 2021: afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00): depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021: soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021: afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

CALENDAR BACALAUREAT 2021 – sesiunea iunie-iulie 2021:

31 mai-4 iunie 2021: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2021: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

28 iunie 2021: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

29 iunie 2021: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

30 iunie 2021: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

1 iulie 2021: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

5 iulie 2021: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00-18.00

6-9 iulie 2021: Rezolvarea contestațiilor.

