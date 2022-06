Explicațiile unui ministru strângăreț. Cum a reușit Marcel Boloș să adune un milion de lei din salariul de bugetar

Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Boloş, spune că a reuşit ca bugetar să adune un milion de lei în conturi bancare şi să cumpere două apartamente, din salariu. Acesta a afirmat că a muncit mult și în plus nu a avut pe nimeni în întreținere.

Ministrul susţine că nu este singurul bugetar aflat în situaţia de a aduna bani mulţi din munca în instituţii publice.

„Să nu uitaţi că lucrez de 30 de ani în administraţie, sunt profesor universitar de 26 de ani şi sunt singur, nu am persoane în întreţinere, am ocupat funcţii de conducere de-a lungul carierei mele didactice şi profesionale. Deci nu sunt bani pe care i-am adunat peste noapte, sunt rezultatul muncii mele de peste 30 de ani. (…)

Secretul este ca să lucrăm acolo unde avem competenţele necesare şi având mai tot timpul două locuri de muncă, până la urmă este un lucru care este pe deplin justificat”, a declarat Marcel Boloş pentru Antena 3.

Marcel Boloș, bugetar milionar

Întrebat ce trebuie să facă o persoană care vrea să strângă un milion de lei, aşa cum a făcut el, ministrul a răspuns:

„Să se pregătească din tinereţe pentru că, repet, nu sunt bani pe care i-am câştigat de pe un an pe altul, sunt bani care sunt rezultatul muncii mele şi am ocupat funcţii de conducere de la 28 de ani, deci sunt de peste 24 de ani în funcţii de conducere, deci am avut un nivel de venit corespunzător, plus că sunt profesor universitar”.

Potrivit celei mai recente declaraţii de avere completate de ministrul Proiectelor Europene la 30 mai anul acesta, Boloş deţine două apartamente cumpărate în 2003 şi 2019, un teren extravilan peste un milion de lei în 16 conturi şi depozite bancare.

Modelul prezidențial: case din meditații, nu din salariu

Și actualul președinte, Klaus Iohannis, a avut un moment în care a trebuit să explice proveniența proprietăților imobiliare pe care le-a acumulat la Sibiu. Era campania electorală de la alegerile pentru primul său mandat.

Acesta a oferit atunci o explicație naivă: s-a îmbogățit din meditații și din chiriile proprietăților adunate treptat.

„Salariul de profesor a contat foarte puţin, mediaţiile au contat un pic. Soţia mea şi cu mine am pornit de la un apartament de patru camere, la bloc, în centrul Sibiului, plus banii adunaţi de la nuntă, din care am reuşit să ne cumpărăm casa în care locuim şi azi.

Am cumpărat-o pe bucăţi, după care am reuşit să cumpăr apartamentul din zona în care am locuit înainte, pe legea care permitea vânzarea locuinţelor de stat în condiţii avantajoase. Acela a fost efectiv din rate plătite din salariu.

Pentru prima casă, pentru diferenţă, am muncit mult, după care am avut ocazia să cumpărăm jumătate de casă de la un prieten care o moştenise“, a spus acesta, la momentul respectiv.

