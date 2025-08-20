Guvernul a dat aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către compania ungară MVM. Firma are legături puternice cu Rusia

Guvernul a dat aviz negativ pentru preluarea furnizorului de gaze și electricitate E.ON România de către compania ungară MVM. Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD) a dat aviz negativ tranzacției. Experții au avertizat asupra unor posibile pericole, având în vedere că MVM are legături puternice cu Rusia, ca și guvernul de la Budapesta.

Decizia CEISD, aflată în subordinea Guvernului, urmează să ajungă în Consiliul Suprem de apărare al țării care va avea ultimul cuvânt. CSAT va da verdictul în 90 de zile, arată economica.net, dar este esențială opinia comisiei.

E.ON și MVM, o companie deținută majoritar de statul ungar, au ajuns la un acord în decembrie 2024, iar tranzacția ar fi trebuit finalizată în primul semestru dacă erau obținute aprobările.

În luna ianuarie 2025, Ministerul Energiei din România a anunțat o mișcare decisivă pentru blocarea tranzacției prin care compania de stat ungară MVM Group intenționează să preia divizia de furnizare de gaze și energie electrică a E.ON România. Decizia a fost oficializată prin sesizarea Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), în contextul unor suspiciuni privind securitatea națională și interesele strategice ale României.

Autoritățile române au identificat șase puncte majore de îngrijorare, începând cu o posibilă legătură între MVM Group și Rusia, ceea ce ar putea amplifica riscurile de influență externă asupra infrastructurii critice:

Conexiuni suspecte cu Rusia

Principala îngrijorare exprimată de Ministerul Energiei este legătura dintre MVM Group și entități rusești. Acest aspect ridică suspiciuni privind o posibilă influență asupra rețelei energetice strategice a României.

Cu peste 3 milioane de clienți în portofoliul său, E.ON România deține date sensibile care, în cazul unei breșe de securitate sau utilizări necorespunzătoare, ar putea pune în pericol intimitatea și siguranța utilizatorilor.

Ministerul a semnalat că structura și obiectivele reale ale potențialului cumpărător sunt insuficient explicate, ceea ce complică evaluarea riscurilor tranzacției.

Există temerea că activele preluate de MVM Group ar putea fi ulterior transferate către entități din afara Uniunii Europene, amplificând riscurile geopolitice.

Preluarea de către o companie străină cu legături geopolitice sensibile ar putea contraveni strategiilor energetice ale României, inclusiv planurilor de diversificare a surselor de aprovizionare și asigurării independenței energetice.

Similarități cu alte tranzacții internaționale care au afectat negativ infrastructurile critice ale statelor vizate sunt menționate drept un avertisment important.

Un alt semn de întrebare referitor la tranzacție a fost prețul. Potrivit unor surse din piață, preluarea s-ar face pentru 200 de milioane de euro. A fost o ofertă care a spulberat orice concurență, iar printre companiile interesate s-au numărat Petrom și Romgaz.

Potrivit fostului minsitru al Energiei, un preț corect ar fi fost în jurul a 50 de milioane de euro, și mai multe firme românești au fost interesate, dar prețul ungurilor a fost peste valoarea reală a activului.

