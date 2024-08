Expoziție de sculptură mică semnată de Patricia Goodrich, la Aiud

Galeria de artă contemporană din cadrul Galeriilor Inter-Art Aiud găzduiește o importantă expoziție de sculptură mică, semnată de Patricia Goodrich, cu titlul “Noi”.

Expoziția este încărcată de simboluri și semnificații și reușește să atragă atenția publicului prin valoarea lucrărilor și prin talentul artistei din Statele Unite ale Americii.

Ca artist, Patricia Goodrich este beneficiar de burse și rezidențe prin Fundația Andy Warhol, Centrul Atlantic pentru Arte, Europos Parkas – Lituania, Festivalul Khajuraho – India, Fundația Leeway, Simpozionul de sculptură Makole – Slovenia, AMCC – Maroc, Promart Haiti, Fundația Puffin etc.

Este licențiată în arte la Universitatea Western Michigan cu o diplomă de master în arte la Universitatea Philadelphia.

Prezentarea expoziției, în prezența artiștilor participanți la Tabăra Internațională de Artă Plastică Inter-Art Aiud, a fost realizată de Ștefan Balog, președintele Fundației Inter-Art Aiud și de Ioan Hădărig, director artistic Inter-Art Aiud.

Referindu-se la expoziție Ștefan Balog, în calitate de curator, arăta că: “Expoziția Patriciei Goodrich propune un jurnal de călătorie prin care personaje simbolice exprimă stări specifice diferitelor popoare și culturi de pe mapamond…”

Organizatorii evenimentului cultural au fost: Fundația Inter-Art Aiud și Primăria Municipiului Aiud/Direcția de Cultură, Centrul Multicultural Liviu Rebreanu Aiud în parteneriat cu Guvernul României – Departamentul de Relații Interetnice.

Foto: Daniela Stanoiu, Balog Zoltan

Text via Ioan Hădărig

Event organized in the framework of the XXVIIth edition of the “Inter-Art” International Artcamp Aiud 2024

