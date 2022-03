Fabrica de tractoare de la Harkov își mută producția la Iași din cauza războiului din Ucraina

Reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Alba au transmis programului acțiunilor organizate cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Apei 2022. La 22 martie, în fiecare an, este Ziua Mondială a Apei, o zi dedicată concentrării atenției asupra problemelor legate de apă pe care anumite locuri de pe glob le întâmpină.

„La 22 martie în fiecare an, oamenii, instituțiile și organizațiile non-guvernamentale marchează Ziua Mondială a Apei, luând măsuri pentru a gestiona criza apei. Anul 2022 abordează o temă de interesată „Apa subterană: Să facem invizibilul vizibil”. Mesajul general al temei din acest an este că explorarea, protejarea și utilizarea durabilă a apelor subterane va fi esențială pentru supraviețuirea și adaptarea la schimbările climatice și pentru satisfacerea nevoilor unei populații în creștere. Apa este, fără îndoială, cea mai importantă resursă din lume. Deși apele subterane nu sunt vizibile, ele reprezintă o componentă esențială a circuitului apei. Peste 95% din apele dulci ale planetei, cu excepția ghețarilor și a calotelor glaciare, sunt subterane. Apele subterane reprezintă, o sursă esențială de apă potabilă, folosite de trei din patru cetățeni ai Uniunii Europene (Water Information System for Europe).

Gestionarea cantitativă și calitativă a resurselor de apă subterane este unul din obiectivele principale ale activității de gospodărire a apelor. Tema din acest an va explica rolul vital al apelor subterane în sistemele de apă și canalizare, agricultură, industrie, ecosisteme și adaptarea la schimbările climatice. Menținerea acestei resurse și protejarea sa, sunt esențiale și pentru ecosistemele acvatice de suprafață. Apele subterane asigură debitul de bază, constant, al râurilor.

Ziua Mondială a Apei este o zi care subliniază necesitatea accesului universal la apă sigură și curată. Ziua promovează, de asemenea, gestionarea durabilă a resurselor de apă dulce și reducerea poluării ei.

Pandemia Covid 19 ne-a amintit despre adevărata valoare a apei curate, prin urmare nu ar trebui să ne surprindă faptul că tema pentru Ziua Mondială a Apei din acest an este atrage atenția asupra resursei de apă ascunse care a fost întotdeauna extrem de importantă, dar nu este pe deplin recunoscută în elaborarea politicilor de dezvoltare durabilă.

Administrația Bazinală de Apă Mureș depune eforturi considerabile în domeniul managementului resurselor de apă, în strânsă legătură cu prevederile legislative europene. În acest context succesul implementării Planului de Management și a Planului de Amenajare la nivelul bazinului hidrografic Mureș depinde foarte mult de comunicarea și conlucrarea între factorii de decizie la nivelul tuturor sectoarelor economice și sociale. Având în vedere toate aceste aspecte devine evidentă necesitatea identificării unor strategii comune cu implicare a tuturor activităților umane, industriale, agricole, atât pentru valorificarea potențialului dezvoltării, cât și pentru asigurarea atingerii și menținerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă”, au transmis reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș.

Cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Apei 2022, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează următoarele acțiuni:

Acțiune educativă, organizare concurs pe teme ecologice, cu unitățile preșcolare din țară. Finala se va desfășura în sistem online.

Acțiune educativă, prezentarea activității laboratorului SGA Alba, vizită la sediu SGA Alba, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 în data de 18.03.2022 orele 10:00.

– participanți – 60 preșcolari (se vor forma două grupe).

Acțiune de igienizare pe malurile râului Ampoi, intravilan Alba Iulia, zona cartierelor Bărăbanț și Ampoi / Acțiune de igienizare pe malurile râului Mureș zona Partoș pod rutier – formația de lucru Alba Iulia. Perioada desfășurării lucrărilor de igienizare 14 – 18 martie 2022.

Acțiune de igienizare pe Valea Răchita în zona intravilan, extravilan sat Răchita / Acțiune de igienizare pe Valea Sebeșului, aval localitatea Căpalna – formația de lucru Sebeș. Perioada desfășurării lucrărilor de igienizare 14 – 18 martie 2022.

Acțiune de igienizare pe malul râului Aiudul de Sus în extravilan Aiud – formația de lucru Aiud. Perioada desfășurării lucrărilor de igienizare 14 – 18 martie 2022.

Acțiuni de igienizare pe Valea Vințului – Cascadă – formația de lucru Vințu de Jos. Perioada desfășurării lucrărilor de igienizare 14 – 18 martie 2022.

Acțiune de igienizare pe malul stâng al râului Târnave, zona dig-mal aval cartier Tiur, până la confluența cu râul Târnava Mică – formația de lucru Blaj. Perioada desfășurării lucrărilor de igienizare 14 – 18 martie 2022.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News