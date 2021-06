”Faust” revine pe scena teatrului din Sibiu, în 12 iunie. Foc de artificii, în așteptarea festivalului de teatru din 2021

Mașina unui albaiulian a fost ridicată miercuri de pe o stradă puțin circulată din Alba Iulia însă, pe parcurul manevrelor de ridicare și transport, jantele au fost zgâriate.

Strada pe care a parcat acesta se numește Simion Bărnuțiu. Omul a parcat în apropierea unei intersecții, motiv pentru care poliția locală a decis să îi ridice autoturismul.

Acesta a sosit la mașină înainte de a-i fi ridicată și dusă la depozitul de lângă Bazinul Olimpic. S-a oferit să plătească amenda și toate cheltuielile de ridicare și transport, însă polițiștii nu au fost de acord.

I-au ridicat mașina, însă i-au zgâriat jantele.

”Eu recunosc că a fost o greșeală să parchez acolo și am acceptat. Totuși, am remarcat doar că strada nu este circulată și nici nu am blocat în nici un fel pe nimeni. Ei au blocat strada minute bune când mi-au ridicat mașina.

Pe stradă erau foarte multe mașini parcate, este doar o porțiune de 3 sau 4 metri cu linie continuă. Nu este nici semn care să indice ridicarea mașinilor, nici nu m-am gândit că se poate întâmpla.

Mașina nu era pe platformă când am ajuns, i-am rugat să mă lase să plătesc, dar să nu o mai ia, însă polițistul mi-a spus că nu mai stă după mine 20 de minute să merg să plătesc taxa, mai bine să merg după mașină la Bazinul Olimpic” a declarat cetățeanul, petru Alba24.

Acesta a plătit toate taxele, dar când s-a dus după mașină, jantele erau zgâriate, lucru consemnat și în procesul verbal de predare-primire al autoturismului.

Mașina are asigurare casco, dar asiguratorul a cerut copie după asigurarea de răspundere civilă a societății care a ridicat mașina, fiecare mașină de ridicare fiind obligată să aibă un asemenea document la bord.

Firma de ridicări a refuzat însă să îi ofere o copie. În aceste condiții, omul depus și o plângere la Poliția Municipiului Alba Iulia.