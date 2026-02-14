Femeie din Gârbova, prinsă de polițiști la volanul unei mașini radiate din circulație. S-a ales cu dosar penal

O femeie de 27 de ani din Gârbova a fost prinsă de polițiști vineri seara, în timp ce conducea o mașină care era radiată din circulație.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 februarie 2026, în jurul orei 21.00, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Horea, Cloșca și Crișan din localitatea Gârbova, un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Gârbova.

Din verificări a reieșit că autoturismul condus de aceasta este radiat din circulație.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

