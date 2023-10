Festivalul de Teatru de Tineret Apollo revine la Alba Iulia. Patru zile de spectacole cu trupe din țară și străinătate. PROGRAM

Festivalul Internaţional de Teatru de Tineret APOLLO va avea loc la Alba Iulia, în perioada 12-16 octombrie și va fi organizat de Grupul Skepsis.

La ediția din acest an vor participa direct 105 artiști, formatori, specialiști în artele spectacolului, reprezentând 7 țări: Argentina, Spania, Italia, Germania, Polonia, Ucraina și România.

Timp de 4 zile publicul va avea ocazia de a urmări la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Muzeul Principia o serie de spectacole diverse ca gen și abordare, festivalul având un pronunţat caracter multicultural.

Trupe participante:

THAG THEATER – Stuttgart (DE)

IL LUOGO IN BUIO (Napoli, IT)

TAVOLE DA PALCOSCENICO (Angri, IT)

SŪDUVA – (Suwalki, PL)

TEATRO LA PARATA (Granada, ES)

MASKAM RAD (Kyev, UA)

TEATRUL 21 (Iași, RO)

BACTERIA H (Brașov, RO)

TRUVERII (Bucuresti, RO)

SKEPSIS (Alba Iulia, RO)

DAMBLA (Alba Iulia, RO)

Ateliere de formare pentru artiștii participanți

Specificul festivalului este accentul pus pe dimensiunea formativă și a schimbului de experiență – membrii grupurilor invitate vor participa la ateliere intensive de formare : Conceperea și Prezentarea Povestirii – Regie, Joc și Scriere Creativă, coordonat de Prof. Armando Rotondi (Institutul de Arte, Barcelona) şi Inteligența Artificială pentru Artiști și Industrii Creative, coordonat de cercetătorul Matias Barreto (Buenos Aires),

Conferință

Pentru dezvoltarea și aprofundarea cunoașterii domeniului artei dramatice, ediția din acest an se bucură de prezența d-lui prof. Cristian Stămătoiu (UAT Târgul Mureș), care va susține pentru toți cei interesați o conferință cu tema ”Geografii teatrale pe firul istoriei și al apei: Tamisa la Londra în vremea lui Shakespeare”.

Printre invitații speciali din acest an se numără și cunoscuta actriță Elena Ivanca (TN Cluj Napoca) care ca prezenta un spectacol de excepție în cadrul primei seri a festivalului.

Proiecții de film scurt

În scopul promovării promovării potențialului creativ al comunității și a tinerilor artiști, festivalul va include proiecția filmului de scurt metraj ”The loop – a short film on depression and anxiety”, realizat de Sara Bărbat (Alba Iulia).

Un alt film scurt care va fi prezentat în cadrul festivalului este CinePoezia – rezultat al unui proiect al Teatrului 21 (Iași) care își propune să aducă poezia în actualitate printr-o serie de videopoeme inspirate din opera lui Emil Brumaru, unul dintre cei mai iubiți poeți ieșeni.

Expoziție Internațională de Artă

De-a lungul timpului, festivalul internațional APOLLO s-a deschis și spre arta plastică. Astfel, ediția a IX-a vă invită la Expoziția Internațională de Artă ”Femeia: Demon sau Om”, care are ca temă arhetipurile feminine în societatea patriarhală, având ca și Curator pe Anca Sas (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia) – o expoziție de grup care include lucrări semnate de artiștii: Ozlem Kalkan Erenus (Turcia), Asit Kumar Patnaik (India), Constantin Migliorini (Italia), Lojze Kalinsek (Slovenia).

Accesul publicului este liber la toate evenimentele din program, cu excepția celor dedicate exclusiv artiștilor participanți, în limita capacității spațiilor de prezentare!

Programul evenimentului

Joi- 12.10.2023

11.00 – SKEPSIS (Alba Iulia, RO)

Spiridușul Jucăuș – teatru pentru copii/children theatre la Grădinița cu Program Prelungit Nr.8 Alba Iulia

18.00 – CEREMONIE DE DESCHIDERE/ OPENING CEREMONY

CCS Alba Iulia

Sala Mare/Main Hall

– prezentarea participanților/ participant’s presentation

– Spectacol “Masquerade” – trupa DAMBLA (Palatul Copiilor Alba Iulia)

-spectacol ”Requiem” – SKEPSIS STUDIO (Alba Iulia, RO)

20.00 – SKEPSIS (Alba Iulia, RO)

Ăștia sunt Balcanii/These are the Balkans– M.Visniec

Regia/Director: Viorel Cioflică Sala Mare/Main Hall

21.00 – ELENA IVANCA (Cluj Napoca, RO)

Caut un Job/ I want a Job – Elena Ivanca

Regia/Director: Elena Ivanca

Sala Mare/Main Hall

Vineri la CCS Alba Iulia

10.30 – Storytelling Masterclass – Armando Rotondi (Barcelona, ES)

– pentru artiștii participanți

10.30 – Workshop – AI for Artists, Designers and Creative Industries – Matias Barreto (Buenos Aires, AR)

– pentru artiștii participanți

12.45 – Scurtmetraj/ short film

The Loop – Sara Bărbat

Sala Mică/ Studio Hall

17.00 – THAG THEATER (Stuttgart, DE)

La voix humaine – J.Cocteau

Regia/Director: Gustav Frank

Sala Mică/Studio Hall

18.00 – IL LUOGO IN BUIO (Napoli, IT)

Hamlet, about the impossibility

Cristian Izzo – based on Shakespeare

Sala Mare/ Main Hall

19.00 – TEATRO LA PARATA (Granada, ES)

Platform no.2 – C.M.Filho

Regia/Director: Carlos Martins de Jesus

Studio Hall

Sâmbătă la CCS Alba Iulia

10.30 – Storytelling Masterclass – Prof.Armando Rotondi (Institute of Arts, Barcelona, ES)

– pentru artiștii participanți

10.30 – Workshop – AI for Artists, Designers and Creative Industries – Matias Barreto (Buenos Aires, AR)

– pentru artiștii participanți

17.00 – SŪDUVA (Suwalki, PL)

Via Dolorosa Lithuania – J.Malinowska-Wiaktor

Regia/Director: J.Malinowska-Wiaktor

Sala Mică/ Studio Hall

18.00 – MASKAM RAD (Kiev, UA)

Solo Mi(y)a – Inna Goncharova

Regia/Director: Inna Goncharova

Sala Mare/Main Hall

19.00 – TEATRUL 21 (Iasi, RO)

Poem irlandez pentru vioară și suflet/

Irish poem for violin and soul – J.Kendrick

Regia/Director: Aurel Luca

Sala Mică/Studio Hall

Duminică

11.00 – Conferință/Conference – Prof. Univ.Cristian Stămătoiu (UAT Târgul Mureș)

”Geografii teatrale pe firul istoriei și al apei: Tamisa la Londra în vremea lui Shakespeare”/ “Drama geographies along the history and water line : Thames to London in the time of Shakespeare”

Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

16.00 – Expozitia Internațională de Artă/ International Art Exhibition

Femeia: Demon sau Om/ The Woman: Demon or Human

Artiști: Ozlem Kalkan Erenus (TR), Asit Kumar Patnaik (IN), Constantin Migliorini (IT), Lojze Kalinsek (SI).

Curator: Anca Sas

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia/National Museum of Unification

12.45 – Scurtmetraj/ short film

CinePoezia – Teatrul 21 (Iași, RO)

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia//National Museum of Unification

17.00 – BACTERIA H (CCS Brașov, RO)

Almost, mâine – J Cariani

Regia/Director: George Lucian Ciobanu

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia//National Museum of Unification

18.00 – TAVOLE DE PALCOSCENICO (Angri, IT)

Visul unei nopți de vară/ Midnight Summer Dream – W.Shakespeare

Regie/Director: Cristian Izzo

Muzeul Principia/Principia Museum

20.00 – CEREMONIE DE ÎNCHIDERE/ CLOSING CEREMONY

Recital – TRUVERII (CCS București)

Luni

11.00 – Cafeaua cu Skepsis/ Skepsis Coffee

Discuție conclusivă/ Conclusive Discution

– pentru artiștii participanți

