Două sticle de alcool furate dintr-o casă, i-au adus unui tânăr din Blaj un nou dosar penal. În locuința cui a intrat

acum 5 secunde

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a intrat în casa unui bărbat din Blaj. Din câte se pare acesta nu este la prima abatere. Tânărul a intrat în casa bărbatului cu intenția de a fura bunuri, dar a plecat doar cu două sticle de băutură. 

Acesta se află sub control judiciar, fiind cercetat pentru alte fapte similare.

Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 16 februarie 2026.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 februarie 2016, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 21 de ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că tânărul ar fi pătruns în locuința unui bărbat, în vârstă de 73 de ani, din municipiul Blaj, și ar fi sustras două sticle de băuturi alcoolice.

Prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate.

Precizăm faptul că tânărul se află sub măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, fiind bănuit de săvârșirea unor fapte similare. Astăzi, 16 februarie 2026, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, au transmis polițiștii din Alba.

