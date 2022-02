Florea Grup – cea mai remarcabilă expansiune în domeniul materialelor de construcții. Gala Performerii Anului 2021

O delegație ucraineană se întâlnește luni cu reprezentanți ai Rusiei, pentru negocieri privind încetarea focului. Discuțiile au loc la granița cu Belarus, lângă râul Pripyat, fără ”condiții prealabile”.

UPDATE 13.20: La începutul negocierilor, Makey a spus că toți cei prezenți se pot simți în completă siguranță. Apoi, la scurt timp , toți jurnaliștii și reprezentații media au fost scoși afară din sală.

⚡️⚡️Video from the beginning of negotiations – or rather, just Makey’s speech

„You can feel completely safe,” Makey told meeting participants.

After that, all journalists were kicked out. „I said turn it off, can’t you hear there?” – says the unidentified man on the background. pic.twitter.com/RoeJmMdThr

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022