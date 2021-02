Florin Cîțu: ”Economia României s-a contractat cu doar 3,9%. Cea mai rapidă revenire a economiei”

În trimestrul IV din 2020 economia României a crescut cu 5.3%, potrivit Institutului Național de Statistică. Premierul Florin Cîțu a spus că este vorba de o performanță ”fantastică” și că este ”cea mai rapidă revenire a economiei din istorie”.

„Am avut dreptate. Revenirea economiei in V, o certitudine! În 2020, economia României, alături de cea globală, a fost lovită de cea mai mare criză din ultima sută de ani. Cu toate acestea, s-a contractat cu doar 3.9%. Am luat cele mai bune măsuri din punct de vedere economic și am spulberat toate estimările apocaliptice”, a scris primul-ministru pe pagina sa de Facebook.

Astfel, arată premierul, România a performat în 2020 cu 5% mai bine decât estimarile inițiale și în medie cu 2.5% mai bine decât toate estimările publicate de instituțiile internaționale, Comisia Europeană, agențiile de rating și instituțiile financiare.

„Nu ne oprim aici. Anul acesta este anul reformelor și al investițiilor. Corectăm 30 de ani de amânări și de populism. În acest prim mandat, de 4 ani, promis să pun economia pe o traiectorie de creștere economică sustenabilă și să creez un mediu economic în care toți românii au șansa de reuși”, a mai spus premierul Florin Cîțu.

Potrivit unui comunicat de presă emis astăzi de Institutul Național de Statistică (INS), produsul intern brut în trimestrul IV al anului 2020 a fost, în termeni reali, mai mare cu 5,3%, comparativ cu trimestrul III din 2020.

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2019, Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,5% pe seria brută şi de 1,7% pe seria ajustată sezonier.

Estimările “semnal” precum şi cele provizorii ale Produsului intern brut trimestrial sunt afectate de dificultăţile create de criza pandemică şi de instituirea stării de urgenţă şi a stării de alertă, se arată în comunicatul INS.