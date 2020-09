FOCAR de coronavirus la un așezământ pentru vârstnici din Alba. 11 persoane testate pozitiv pentru COVID-19

Topirea enormilor ghețari Pine Island și Thwaites, care contribuie deja cu aproximativ 5% la creșterea globală a nivelului mării, ar duce la creșterea semnificativă a nivelului mărilor și oceanelor. Ghețarul Thwaites singur ar putea produce, dacă s-ar prăbuși (lucru destul de probabil, conform specialiștilor), o creștere cu aproximativ 64 de centimetri a nivelului apelor. Practic, orașe întregi ar dispărea sub apă, iar forma continentelor s-ar schimba.

Deși mai multe ziare internaționale au publicat în această lună articole care avertizează că nivelul mărilor ar putea crește cu 3 metri, acest lucru este ușor exagerat, în condițiile în care informația circulă în mediul specialiștilor preocupați de schimbările climatice, încă de acum 5 ani.

Dincolo de asta, informația furnizată recent de analiza imaginilor suprinse prin satelit arată că aceștia se desprind, într-un ritm alarmant, din calota glaciară din Antarctica.

Imaginile arată că ghețarii au un sistem natural care îi împiedică să se prăbușească, însă, dacă acesta se distruge, ar putea arunca miliarde de tone de gheață în ocean.

„Știam deja că aceștia sunt cei mai importanți ghețari de pe planetă, iar noile imagini ne arată că se află într-o stare foarte proastă”, a declarat Stef Lhermitte, un expert din cadrul Universității Tehnice din Delft, Olanda.

”Canalele adânci descoperite sub așa-numitul „ghețar Doomsday” din Antarctica ar putea permite apei calde a oceanului să topească partea inferioară a gheții, potrivit oamenilor de știință care colectează date dintr-o zonă crucială pentru înțelegerea creșterii nivelului mării.

Descoperirile publicate în jurnalul The Cryosphere arată că fundul oceanului este mai profund decât se credea anterior, cu canale mai adânci care duc spre linia de împământare, unde gheața se întâlnește cu patul.

Gheața care se scurge de pe ghețarul gigant Thwaites în Marea Amundsen din Antarctica de Vest reprezintă deja aproximativ 4% din creșterea nivelului mării la nivel mondial, iar oamenii de știință spun că este extrem de sensibilă la schimbările climatice” scriu jurnaliștii de la CNN.

În ultimele trei decenii, rata de topire a ghețarului Thwaites, a atins aproximativ dimensiunea Marii Britanii sau a statului american Florida, iar a ghețarilor vecini a crescut de peste cinci ori.

Dacă Thwaites s-ar prăbuși, ar putea duce la o creștere a nivelului mării de aproximativ 64 centimetri și cercetătorii încearcă să afle cât de curând se va întâmpla acest lucru.

Oamenii de știință de la International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC) au colectat date prin zborul peste ghețar într-o aeronavă British Antarctic Survey (BAS) Twin Otter și cartografierea fundului mării de la spargătorul de gheață al Programului Antarctic SUA RV Nathaniel B. Palmer.

Ghețarul Thwaites are o suprafață aproape la fel de mare ca cea a Marii Britanii. În anii 1990, pierdea puțin peste 10 miliarde de tone de gheață pe an. Astăzi, pierderea este mai mare de 80 de miliarde de tone. Este posibil ca una din cauzele topirii este afluxul de apă relativ caldă adusă de curenții din ocean.

International Thwaites Glacier Collaboration (#ITGC) teams discover deep seabed channels under #ThwaitesGlacier in West #Antarctica, which may be the pathway for warm ocean water to melt the underside of the ice: https://t.co/85yzGq2YcQ @NERCscience @NSF #ScienceNews pic.twitter.com/zDvK93d1Dc

— International Thwaites Glacier Collaboration (@GlacierThwaites) September 9, 2020