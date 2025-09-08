Fost ofițer al serviciilor secrete din Republica Moldova, cercetat pentru trădare în favoarea KGB. Este adus la audieri în România

Fost ofițer și director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, cercetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat. DIICOT a anunțat că acesta a fost adus în România.

În acest caz, este vorba despre Alexandru Bălan, fost director adjunct al spionajului din Republica Moldova, potrivit g4media.ro

Potrivit DIICOT, în 8 septembrie 2025, a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani. Mandatul a fost aplicat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată.

”Din probatoriul administrat a reieșit faptul ca, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Astfel, între anii 2024-2025, suspectul a realizat doua întâlniri, ambele în Budapesta – Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile ca aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate”, anunță DIICOT.

Potrivit sursei citate, ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție, notează sursa citată.

