Fost polițist din Alba, condamnat pentru trafic de migranți. A obținut din afacerea ilegală aproape un sfert de milion de euro

Fost polițist din Alba, condamnat pentru trafic de migranți. Capul rețelei care a coordonat și pus la cale gruparea din Alba ce se ocupa cu traficul de migranți, a lucrat în trecut în cadrul IPJ Alba. Acesta nu este la prima faptă de acest fel. În trecut, fostul polițist a mai fost condamnat atât în România, dar și în străinătate tot pentru trafic de migranți.

Din afacerea ilegală pe care a dezvoltat-o în Alba, a reușit să obțină aproape un sfert de milion de euro.

Fostul loc de muncă al bărbatului, Andrei Dumitru P., este menționat în motivarea Tribunalului Alba care recent l-a condamnat la 6 ani de închisoare cu executare.

Acesta a pus la cale o rețea prin care cetățeni din Banghadesh erau scoși ilegal afară de țară. Migranții erau asunși în cuști sudate sub caroseria mașinii.

Cum acționa gruparea

Gruparea se ocupa cu transportul de migranți din Bangladesh care voiau să ajungă pe teritoriul Austriei. Migranții erau ascunși sub cuști metalice sudate sub șasiul autoutilitarelor. Aceștia se ocupau cu traficul de migranți de la sfârșitul anului 2022 când au ajuns în atenția procurorilor.

Operațiunea a fost întreruptă de DIICOT Alba Iulia în vara anului 2023, când după o serie de percheziții mai multe persoane au fost reținute, iar apoi arestate preventiv.

Din grupare făceau parte oameni care fie erau șoferi, fie realizau diverse activități prin care facilitau traficul de migranți.

Pentru ce au fost judecați

Potrivit procurorilor DIICOT îm perioada ianuarie – iunie 2023, bănuiții ar fi desfășurat activități de racolare, îndrumare, transportare și adăpostire a mai multor migranți, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a României, cu Ungaria, în scopul de a obține foloase patrimoniale importante, prin mijloace care au pus în pericol viața, integritatea sau sănătatea migranților, aceștia fiind adăpostiți, pe durata transporturilor, în cuști metalice sudate sub șasiul autoutilitarelor, existând un pericol evident în caz de accident de circulație, precum și pericol de asfixiere de la gazele de eșapament.

Au făcut un sfert de milion de euro din trafic de migranți. Fostul polițist a pus la cale totul

Potrivit motivării instanței, gruparea a făcut din trafic de migranți aproape un sfert de milion de euro.

Magistrații au mai notat că Andrei Dumitru P., ”a organizat, a coordonat si a participat la toate transporturile efectuate de gruparea infracțională, precum și la fiecare recrutare a membrilor noi in cadrul grupului infractional organizat, profitand atat de nivelul de educatie pe care il are, cat si, cel mai probabil, de cunostintele dobândite în perioada în care a avut calitatea de polițist în cadrul Politiei.

Inculpatul a pus în aplicare o adevarată afacere infracțională și a facut din traficul de migranti un mod de viață, dovada fiind multiplele condamnări pe care le are, dispuse pentru savarsirea aceluiasi timp de infractiuni, atat in tara, cat si in strainatate.

Sumele de bani obtinute de organizatia infrationala coordonata de inculpat din comiterea infracțiunilor probate de catre organele de urmărire penală sunt unele extrem de ridicate (299.000 de euro), raportat la perioada de activitate a grupului, toate fiind gestionate de către acesta.

Referitor la modalitatea concreta de comitere a infracțiunii de trafic de migranti, se retine ca inculpatul a fost cel care a avut ideea de a modifica autovehiculele pentru ca transportul migrantilor sa se faca mai facil. Pe de alta parte, prin modalitatea de modificare a autovehiculelor, inculpatul a accepat punerea in pericol grav a sanatatii si a integritatii corporale a acestora, cu unicul scop de a castiga, ilegal, intr un timp scurt, sume mari de bani”, au notat magistrații.

Peentru a ajunge pe teritoriul Austriei, migranții care erau ascunși sub sașiul mașinilor plăteau 3000 de euro de persoană.

Pedepsele primite

Magistrații Tribunalului Alba au condamnat în data 9 octombrie 2024, 15 persoane.

Andrei D. P., a primit 6 ani de închisoare cu executare. Ioana M.S., 3 ani de închisoare cu suspendare. Ahmed Z. A., 5 ani de închisoare cu executare Mircea B., 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare. Emil V., 3 ani, o lună şi 20 de zile de închisoare cu executare. Bogdan A. A., 2 ani şi 10 luni de închisoare cu suspendare. Mihai C.C., 5 ani şi 10 luni de închisoare cu executare. Alexandra F. I. 2 ani şi 3 luni de închisoare cu suspendare. Răzvan D. A. 2 ani şi 3 luni de închisoare cu suspendare. Robert N..F., 2 ani şi 4 luni de închisoare cu suspendare Almagir A. M., 2 ani şi 4 luni de închisoare cu suspendare. Cristian M. T., de 2 ani şi 4 luni de închisoare cu suspendare. Octavian D., de 2 ani şi 4 luni de închisoare cu suspendare. Cristian C. B., 2 ani şi 3 luni de închisoare cu suspendare. Ioan G. M., 2 ani şi 4 luni de închisoare cu suspendare.

Momentan decizia magistraților nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

