Educație

Rezultate BACALAUREAT 2025 sesiunea a doua în ALBA: rata de promovare a examenului este de 31%. Cea mai mare medie este 8,65

Publicat

acum 37 de minute

Rezultate Bacalaureat 2025, sesiunea a doua: în județul Alba, rata de promovare a examenului este de 31%. Cea mai mare medie la această sesiune a fost 8,65.

Ministerul Educației a publicat, luni, primele rezultate Bacalaureat 2025, a doua sesiune.

Cea mai mare medie la această sesiune, 8,65, a fost obținută de un absolvent al Colegiului Național ”IM Clain” din Blaj. Următoarea, 8,53, a fost a unui absolvent al Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș. A treia cea mai mare medie, 8,2, a fost de la Colegiul Tehnic Aiud.

Comparativ, anul trecut, cea mai mare medie era 8,51 (9,43 în 2024, 9,02 în 2022 și 8,91 în 2021 sau 8,15 în 2020). Rata de promovare a fost 30,9% în 2024, 27,5% în 2023, sesiunea a doua (30,3% după contestații), 29,45% în 2022 și 31,71% în 2021.

Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua în Alba

Pentru promoția curentă, promovabilitatea în 2025 este de 34,8% (32,2% în 2024/34,4% după contestații, 31,1% în 2023).

La Bacalaureat 2025, sesiunea a doua, au fost 447 candidați înscriși, 374 prezenți, 73 au absentat. Trei candidați au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă (aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni).

Doar 116 candidați au reușit să promoveze Bacalaureatul, în sesiunea a doua 2025:

  • 2 candidați cu media între 8,5 și 8,99
  • 2 candidați cu medii între 8 și 8,49
  • 7 candidați cu medii între 7,5 și 7,99
  • 14 candidați cu medii între 7 și 7,49
  • 29 candidați cu medii între 6,5 și 6,99
  • 62 candidați cu medii între 6 și 6,49

Alți 255 de candidați nu au promovat examenul (medii între 5 și 5,98).

Pentru promoția 2025 (295 candidați înscriși, 250 prezenți, 87 promovați), rezultatele sunt următoarele:

  • 2 candidați cu media între 8,5 și 8,99
  • 7 candidați cu medii 7,5 și 7,99
  • 11 candidați cu medii între 7 și 7,49
  • 23  candidați cu medii între 6,5 și 6,99
  • 44 candidați cu medii între 6 și 6,49

Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua – situația din țară

Număr total de candidați promovați: 7.306.

Rată cumulată de promovare (toții candidații): 28,4%

Ratele de reușită atât pentru promoția 2025 (4.508 candidați promovați), cât și pentru promoțiile anterioare (2.798 de candidați promovați) se situează la același nivel: 28,4%.

Rată de participare: 84,9%: s-au prezentat 25.710 candidaţi din totalul celor 30.279 de candidaţi înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidaţi (aceştia nu vor putea participa la următoarele două sesiuni).

Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua – contestații

Pot fi depuse contestații și cereri de vizualizare lucrări luni, în intervalul orar 14.00-18.00, dar și marți, 19 august și miercuri, 20 august.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Vezi cerere-vizualizare-lucrare-bac-2025

Vezi cerere-contestatie-bac-2025

La examenul național de bacalaureat, sunt declarați promovați candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii:

  • au susţinut probele de evaluare a competenţelor
  • au susţinut toate probele scrise și au primit cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea
  • au obținut cel puţin media 6.

Rezultatele finale vor fi comunicate în 26 august.

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua – subiectele și baremele la examen

Română

Matematică

Istorie

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua. Subiecte și bareme proba la alegere

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: subiecte și bareme Anatomie

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: subiecte și bareme Biologie

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: subiecte și bareme Chimie

În actualizare

AICI, subiecte/bareme Bacalaureat 2025, prima sesiune

