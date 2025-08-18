ITM Alba: 13 persoane depistate fără forme legale de angajare și amenzi de 286.000 lei. Ce nereguli au depistat inspectorii

Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de 282.000 de lei și 14 avertismente în urma controalelor la zeci de firme din județ. Inspectorii au depistat 13 persoane care lucrau fără forme legale de agajare.

Astfel, în perioada 11 – 16 august 2025, inspectorii de muncă au verificat 27 de angajatori din Alba, cu un total de 284 de salariați.

În urma controalelor au fost identificate 54 de deficiențe și au fost aplicate 8 sancțiuni.

Este vorba despre 7 amenzi în valoare de 264.000 de lei, (dintre care 5 în valoare de 260.000 de lei pentru muncă nedeclarată, fiind depistate 13 persoane care lucrau fără forme legale), iar două au fost avertismente. De asemenea, inspectorii au mai aplicat un avertisment.

Principalele deficienţe constatate în controale:

nu se evidențiază corect timpul lucrat;

primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

dosarele personale sunt incomplete;

nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați 19 angajatori. Inspectorii au constatat 40 de deficiențe și au sancționat 10 angajatori cu 4 amenzi în valoare de 22.000 de lei și 13 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

foto: arhivă

