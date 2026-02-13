Moșii de iarnă 2026. Semnificații, tradiții și obiceiuri în Sâmbăta Morților. Ce NU ar fi bine să faci în această zi

Moșii de iarnă 2026. Înaintea Lăsatului Secului de carne, în 14 februarie, credincioșii prăznuiesc Moșii de iarnă, sărbătoare cunoscută și ca Sâmbăta Morților.

În această zi sunt pomeniți cei trecuți la cele veșnice, în contextul în care duminica este dedicată amintirii celei de-a doua veniri a Domnului și a Înfricoșătoarei Judecăți.

Biserica Ortodoxă Română face pomenirea celor trecuți la cele veșnice, în ziua cunoscută în tradiția populară drept "Moșii de iarnă".

Potrivit credinței populare, „moșii” sunt sufletele celor trecuți la cele veșnice. Se spune că în această zi revin simbolic în lumea celor vii pentru a primi rugăciuni, lumină și ofrande.

Sărbătoarea care marchează începutul perioadei de pomenire a celor adormiți se sărbătorește în fiecare an în sâmbăta dinaintea Postului Paștelui.

Moșii de iarnă 2026. Pomenirea celor adormiți

Cu acest prilej, în toate lăcașurile de cult va fi săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de slujba Parastasului, potrivit crestinortodox.ro. Cuvântul "parastas" înseamna "a mijloci pentru cineva". Este o rugaciune de mijlocire pentru cei adormiți.

Pentru slujba de pomenire a morților se pregătește o colivă. Ea este obținută din grâu fiert, îndulcit cu miere sau zahăr și simbolizeaza trupul celui trecut în neființă.

După Moșii de iarnă, cei adormiți sunt pomeniți și în alte zile. Astfel, urmează:

Moșii de primăvară, înainte de Paștele ortodox

Moșii de vară, în Sâmbăta dinaintea Rusaliilor

Moșii de toamnă, înainte de sărbătoarea Tuturor Sfinților.

În tradiția ortodoxă, se crede că sufletele celor plecați dintre noi au nevoie de rugăciuni și pomeni pentru a-și găsi liniștea.

Sfânta Liturghie

Cel mai important lucru pentru cei adormiți este pomenirea lor la Sfânta Liturghie, potrivit crestinortodox.ro.

La Proscomidie, preotul scoate pentru fiecare nume trecut pe pomelnice câte o părticică din prescură, numită miridă, pe care o așază pe Sfântul Disc alături de Sfântul Agneț, partea care Îl simbolizează pe Hristos.

În timpul Sfintei Liturghii, prin invocarea Sfântului Duh, Agnețul se preface în Trupul și Sângele Domnului.

Miridele, care îi reprezintă pe cei pomeniți, sunt astfel așezate lângă Trupul lui Hristos, arătând comuniunea și rugăciunea Bisericii pentru cei trecuți la cele veșnice.

Moșii de iarnă. Tradiții și obiceiuri

De Moșii de iarnă se fac pomeni, pregătindu-se în case coliva, colaci și vin, care se sfințesc la biserică și se împart celor nevoiași.

Rudele merg la cimitir pentru a așeza flori și lumânări pe mormintele celor adormiți.

Totodată, în familie se pregătesc mese îmbelșugate, înainte de Lăsatul secului de carne, iar în unele zone obiceiul includea și mici petreceri, înainte de perioada de post de șase săptămâni.

În această zi nu este bine să se dea cu mătura prin casă. Se spune că astfel se ridică praful în ochii răposaților. Totodată, în această zi nu se aruncă gunoiul.

Această zi este pentru liniște și înțelegere în familie și comunitate, este un moment pentru iertare și rugăciune.

De Moșii de iarnă, oamenii se îmbracă curat, iar finii obișnuiesc să meargă în vizită la nași cu colaci făcuți în casă.

Moșii de iarnă 2026. Ce NU trebuie să faci în această zi

În această zi nu este bine să petreci: NU se fac chefuri sau evenimente zgomotoase, fiind o zi dedicată pomenirii morților

Nu e bine să mergi la biserică fără pomelnic sau fără lumânare, dacă ai posibilitatea: pomenirea la Liturghie este considerată cea mai importantă

Nu este bine să oferi pomană fără rugăciune: gestul trebuie însoțit de pomenirea numelor celor adormiți

Nu este bine să arunci sau să tratezi cu nepăsare coliva și darurile de pomană: acestea sunt aduse cu rugăciune și respect

Nu se fac nunţi în sâmbăta de Moșii de iarnă: noul sezon al nunţilor se va deschide după Duminica Tomii (a doua duminică după Paște)

Nu este bine să speli haine în 14 februarie: pe vremuri, se spunea că apa murdară de la rufe va ajunge în mâncarea oferită de pomană pentru sufletul celor adormiți

Se spune că nu e bine să mergi la fântână sau să treci prin răscruci izolate, locuri considerate odinioară periculoase și încărcate cu duhuri rele.

De asemenea, în această zi NU trebuie să porți ranchiună sau să refuzi împăcarea, deoarece ziua este legată de iertare.

Când pică Paștele în 2026

În Calendarul Ortodox 2026, Paștele va fi sărbătorit la date diferite:

Paștele Ortodox : duminică, 12 aprilie 2026

: duminică, 2026 Paștele Catolic: duminică, 5 aprilie 2026

Diferența este de o săptămână, situație frecvent întâlnită în calendarul creștin.

