FOTO: ACCIDENT la Alba Iulia, pe Bulevardul Încoronării. O mașină a intrat în gardul unei case

Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) este singura universitate din România inclusă în clasamentul internațional al universităților Shanghai (Academic Ranking of World Universities/ARWU), ocupând, în anul 2020, poziția 701-800, anunță UBB, într-un comunicat.

UBB a înintervalul locurilor 700-800, ca și anul trecut. Acum trei ani, avea cea mai bună clasare, între locurile 600-700

„Mă bucur și mă îngrijorez în același timp. Mă bucur pentru că UBB este acolo, confirmându-și statutul de universitate internațională de prestigiu atractivă pentru studenți (în acest an numărul studenților din țară și internaționali la UBB a crescut față de anii trecuti), acceptată recent în GUILD, organizația exclusivistă a unora din cele mai importante universități «world-class» europene.

Asta este cu atât mai remarcabil pentru UBB cu cât clasamentul se bazează doar pe componenta de științe și științe sociale, în timp ce UBB are șapte facultăți în domeniul artelor/științelor umaniste. Mă îngrijorez în condițiile în care UBB este acum singura din țară, deoarece acest ranking arată capacitatea universităților de a genera cunoaștere competitivă internațional, iar faptul că România mai are doar o universitate aici nu este bine pentru mărimea țării și pentru forța țării în competitivitatea globalizată (ex. Ungaria are 5, Polonia 8, etc.); există mai multe universități românești cu potențial în acest sens, iar ministerul de specialitate trebuie să creeze un program dedicat lor (și am vorbit în multe contexte despre cum trebuie să arate un astfel de program), deoarece susținerea acestora înseamnă de fapt susținerea competitivității țării, cu impact apoi asupra bunăstării oamenilor“, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

În clasamentul Shanghai pe domenii, dat publicității în luna iunie 2020, UBB a avut de asemenea cele mai multe domenii incluse din țară (https://news.ubbcluj.ro/programele-ubb-ocupa-locuri-onorante-in-clasamentul-shanghai-2/) și a ocupat constant prima poziție în România în clasamentele internaționale majore ale universităților în 2020, incluse în Metarankingul Universitar și făcute publice până acum (ex. CWUR/Leiden/QS (aici alături de Universitatea din București)/Scimago/URAP).

În lume există aproximativ 30.000 de universități, dintre care aproximativ 2000 au trecut pragul academic minimal pentru a fi analizate, iar 1000 dintre acestea au atins nivelul unei vizibilități și al unui impact internațional de prestigiu pentru a fi incluse în rankingul Shanghai/ARWU.

Cunoscut şi ca „Clasamentul/Rankingul Shanghai” al universităţilor, Academic Ranking of World Universities este unul dintre cele mai prestigioase clasamente internaționale ale universităților prin prisma indicatorilor de excelenţă, de educaţie şi de cercetare folosiţi în analiză, și anume premii academice de prestigiu pentru angajați/absolvenți (ex. premii Nobel/Fields Medals/Highly Cited Researchers) și publicații de top (Nature/Science/Web of Science – science/social sciences). Indicatorii variază ca dependență față de profilul și mărimea instituției, oferind o perspectivă echilibrată prin faptul că unii sunt considerați esențiali în rolul și impactul lor internațional, indiferent de profilul/mărimea instituției, iar alții sunt adaptați la profilului și mărimea universităților.

