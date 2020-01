FOTO: ACCIDENT pe DN 14. Femeie rănită, după ce a plonjat cu mașina într-un șanț

Anul 2020 este an bisect, cu 366 zile, luna februarie având 29 zile. Este vorba despre o particularitate care se succede o dată la patru ani şi care corectează diferenţele calendaristice deoarece, în realitate, fiecare an are 365 de zile şi şase ore. În anul 46 î.Hr., la iniţiativa lui Caius Iulius (100 î.Hr. – […]