UPDATE FOTO: ACCIDENT RUTIER în Sebeș: Două mașini s-au tamponat pe strada Dorin Pavel din oraș

Un accident rutier a avut loc luni, 29 septembrie, în jurul orei 11.50, pe raza municipiului Sebeș.

Din primele informații, accidentul s-a produs pe strada Dorin Pavel din oraș. În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, în urma accidentului nu ar fi rezultat persoane încarcerate între fiarele mașinii.

UPDATE 12:15: Reprezentnații IPJ Alba au comunicat că traficul rutier este îngreunat în zona accidentului. O femeie ar fi suferit leziuni corporale, au transmis reprezentanții poliției.

La fața locului intervin pompierii cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și unechipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor militari este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

Cum s-a petrecut accidentul. Ce spun polițiștii

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 septembrie 2025, polițiștii rutieri din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Dorin Pavel din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din localitatea Petrești, în timp ce conducea un autoturism, la ieșirea dintr-o parcare, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar de o femeie, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Săsciori, pe direcția de mers Petrești-Sebeș, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, conducătoarea auto a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Municipal Sebeș, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

