Școala Generală din Micești va fi reabilitată și extinsă. Contractul de finanțare a fost semnat. Ce prevede proiectul

Reabilitarea și extinderea Școlii Generale din Micești. Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat joi semnarea, împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a contractului de finanțare prin care Școala Generală Micești va fi reabilitată și extinsă grație unei finanțări nerambursabile de cca. 3,7 milioane de franci elvețieni (aprox. 20 milioane lei), în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano – Român.

„Proiectul are un impact direct asupra a peste 300 de elevi, cadre didactice și personal școlar, precum și asupra comunității miceștene și Albei Iulia în ansamblul ei, asigurând educație de calitate și incluziune socială.

Pe lângă componenta de renovare și extindere a clădirilor existente (vor fi construite 5 noi săli de clasă, un laborator de informatică și alte spații auxiliare), proiectul prevede dotarea și echiparea sălilor de clasă cu mobilier și echipamente informatice, achiziționarea unui autobuz și a două microbuze electrice pentru transportul sustenabil al elevilor, stații rapide de încărcare pentru acestea dar și pentru biciclete electrice.

Suportul tehnic și schimbul de know-how cu experții elvețieni aduce un plus de inovație. Pe lângă eficiența energetică clasică, proiectul introduce și sisteme de energie regenerabilă, prin instalarea panourilor fotovoltaice (cu stocare a energiei) și a pompelor de căldură, care asigură o sursă locală de energie verde și reduc semnificativ costurile de exploatare ale școlii. Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și gestionare a consumului energetic va permite optimizarea continuă și educarea comunității școlare în spiritul utilizării responsabile a resurselor.

Vom demara în cel mai scurt timp procedurile de achiziții pentru realizarea acestei investiții atât de importante pentru comunitatea noastră. Valoarea totală a proiectului, care se va implementa pe parcursul a 4 ani, este de 23.616.277 lei, din care 85% sunt fonduri nerambursabile.

Alba Iulia continuă să demonstreze că investițiile în educație sunt o prioritate și că prin proiecte ambițioase și implementate riguros construim un viitor mai bun pentru copiii noștri.

Acest proiect este o realizare importantă pentru Alba Iulia, pentru că nu înseamnă doar o clădire renovată, ci un mediu educațional de calitate pentru copiii noștri și o recunoaștere a muncii depuse de echipa Primăriei, fiind primul proiect cu finanțare elvețiană implementat de municipalitate”, a scris Gabriel Pleșa, pe pagina de Facebook.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News