Butoane de panică pentru pacienți în toate spitalele publice sau private și camere video la ATI și UPU. Lege promulgată

Butoane de panică pentru pacienți. O nouă lege promulgată prevede măsuri sporite pentru siguranța și protecția pacienților și personalului medical, în spitale. Sistemele de supraveghere video devin obligatorii în secțiile ATI și UPU, dar și butoanele de panică în saloanele pentru pacienți.

Președintele Nicușor Dan spune că, prin legea aduce noi reglementări în domeniul sănătății, va deveni obligatorie instalarea unor sisteme de supraveghere video în secțiile ATI, în unitățile de primiri urgențe și în cele destinate pacienților cardiaci critici.

Potrivit sursei citate, noua va crește gradul de protecție deopotrivă pentru pacienți și pentru personalul medical.

„În toate unitățile sanitare publice și private, în fiecare salon destinat internării pacienților vor trebui introduse butoane de panică. Aceste sisteme vor declanșa o alertă în cazul unor urgențe medicale sau a unor situații de pericol iminent, ceea ce este util mai ales pentru pacienții imobilizați sau cu autonomie redusă.

Prin această lege, va deveni obligatorie și instalarea unor sisteme de supraveghere video în secțiile ATI, în unitățile de primiri urgențe și în cele destinate pacienților cardiaci critici”, spune Dan, potrivit Mediafax.

Potrivit președintelui, scopul este asigurarea respectării protocoalelor și procedurilor medicale pentru ca pacienții să poată beneficia de îngrijire adecvată la cele mai înalte standarde medicale.

În același timp, spune președintele, acest sistem oferă un grad sporit de siguranță personalului medical prin descurajarea potențialelor agresiuni din spitale.

