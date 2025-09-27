Eveniment
VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Un urs a fost surprins vineri noaptea, pe o stradă din satul Ciuguzel, comuna Lopadea Nouă.
Animalul a fost filmat de către un cetățean, care a publicat mai apoi video pe rețeaua de socializare Facebook.
„Mulți din zona noastră aiudeană și comunele alăturate, am văzut urși doar la zoo și în fotografii. Acum ne dau „binețe” pe străzi, urmează maimuțe și cămile”, a comentat un alt cetățean.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.