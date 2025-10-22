Connect with us

Eveniment

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi

Publicat

acum O oră

Libertatea de a trece la alt operator fără a pierde numărul de telefon a devenit o obișnuință pentru milioane de utilizatori din România. Serviciul de portabilitate, introdus acum aproape două decenii, a schimbat radical piața telecom și modul în care românii aleg serviciile de comunicații.

Peste 13,6 milioane de numere de telefon au fost portate în România în ultimii 17 ani

Românii schimbă tot mai des operatorul de telefonie, dar își păstrează numărul. De la lansarea serviciului de portabilitate în octombrie 2008 și până la finalul lunii septembrie 2025, peste 13,6 milioane de numere de telefon au fost transferate între rețele, potrivit datelor publicate marți de ANCOM.

Numai în primele nouă luni ale acestui an, 1.017.140 de numere au fost portate: 982.073 mobile și 35.067 fixe. Ritmul este similar celui din anii precedenți — România a depășit pragul de 1 milion de numere portate anual începând din 2021, menținând astfel un interes constant pentru schimbarea operatorului fără pierderea numărului.

Cine câștigă cei mai mulți clienți

Pe segmentul de telefonie mobilă, Digi Romania continuă să fie lider detașat, cu 578.518 numere portate în 2025, urmată de Vodafone (193.265), Orange (171.127) și Telekom Mobile (39.158).

În cazul telefoniei fixe, Orange a atras cele mai multe numere (14.273), urmat de Digi (8.008) și Vodafone (5.443).

Portabilitatea – libertatea de alegere pentru utilizatori

Din totalul de 13,64 milioane de numere portate în ultimii 17 ani, peste 12,4 milioane sunt din rețele mobile, iar 1,22 milioane din rețele fixe.

ANCOM subliniază că serviciul de portabilitate a numerelor le permite utilizatorilor să schimbe furnizorul de telefonie, păstrând același număr. Acest mecanism a contribuit la creșterea concurenței pe piața telecom și la scăderea tarifelor, oferind consumatorilor mai multe opțiuni de servicii și pachete avantajoase.

România se menține astfel printre țările europene cu cel mai ridicat nivel de mobilitate a utilizatorilor de telefonie, peste un milion de portări anual, conform datelor ANCOM.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 2 minute

Protecție pentru avocați: România semnează prima convenție internațională privind garantarea independenței profesiei
Evenimentacum 32 de minute

VIDEO: ”Domnul M” lovește din nou: S-a dat drept căpitan SRI și a recrutat soldați din teatrele de operații pentru misiuni secrete
Evenimentacum 48 de minute

S-a descoperit unde era scurgerea de gaze care a provocat explozia blocului din București. Rezultatele anchetei INSEMEX (surse)
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării
Administrațieacum 3 zile

Restricții de circulație propuse pe DJ 107F, în Lunca Mureșului. Care este motivul și variantele ocolitoare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 19 ore

Sindicate: Dacă nu majorează salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, România riscă infrigement
Economieacum 20 de ore

Zeci de trenuri anulate. Ministrul Transporturilor amenință cu demiterea directorilor CFR
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Administrațieacum 20 de ore

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 21 de ore

Derby de top pe Stadion „Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia întâlnește Știința Poli Timișoara, sâmbătă
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Ștafeta Veteranilor Invictus 2025, la Alba Iulia. Eveniment dedicat memoriei eroilor și sprijinului militarilor răniți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 15 ore

Două coafeze din Alba Iulia, Adina Pașca și Mirela Molnar, au adus un strop de bucurie vârstnicilor de la caminul din oraș
Seminarul Teologic
Evenimentacum 16 ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum O oră

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
WhatsApp
Evenimentacum 17 ore

WhatsApp introduce limită lunară pentru mesajele trimise. Unii utilizatori ar putea fi blocați. Măsuri anti-spam
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 12 ore

Bărbat din Sebeș, condamnat la închisoare cu executare după ce a furat un aparat medical din spital. L-a confundat cu un aspirator
Evenimentacum 17 ore

UE vrea să interzică un compus prezent în dezinfectanții folosiți în spitale. Industria medicală: Impactul ar fi uriaș
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Presiunea părinților asupra copiilor
Educațieacum 13 ore

Elevii intră în vacanța de toamnă 2025. Calendarul perioadelor de cursuri și al vacanțelor, în anul școlar 2025-2026
Educațieacum 20 de ore

Diriginții pot trece în catalog prima notă la purtare pentru elevi, în anul școlar 2025-2026 până vineri, 24 octombrie. Reguli
Mai mult din Educatie