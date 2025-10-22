Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi

Libertatea de a trece la alt operator fără a pierde numărul de telefon a devenit o obișnuință pentru milioane de utilizatori din România. Serviciul de portabilitate, introdus acum aproape două decenii, a schimbat radical piața telecom și modul în care românii aleg serviciile de comunicații.

Peste 13,6 milioane de numere de telefon au fost portate în România în ultimii 17 ani

Românii schimbă tot mai des operatorul de telefonie, dar își păstrează numărul. De la lansarea serviciului de portabilitate în octombrie 2008 și până la finalul lunii septembrie 2025, peste 13,6 milioane de numere de telefon au fost transferate între rețele, potrivit datelor publicate marți de ANCOM.

Numai în primele nouă luni ale acestui an, 1.017.140 de numere au fost portate: 982.073 mobile și 35.067 fixe. Ritmul este similar celui din anii precedenți — România a depășit pragul de 1 milion de numere portate anual începând din 2021, menținând astfel un interes constant pentru schimbarea operatorului fără pierderea numărului.

Cine câștigă cei mai mulți clienți

Pe segmentul de telefonie mobilă, Digi Romania continuă să fie lider detașat, cu 578.518 numere portate în 2025, urmată de Vodafone (193.265), Orange (171.127) și Telekom Mobile (39.158).

În cazul telefoniei fixe, Orange a atras cele mai multe numere (14.273), urmat de Digi (8.008) și Vodafone (5.443).

Portabilitatea – libertatea de alegere pentru utilizatori

Din totalul de 13,64 milioane de numere portate în ultimii 17 ani, peste 12,4 milioane sunt din rețele mobile, iar 1,22 milioane din rețele fixe.

ANCOM subliniază că serviciul de portabilitate a numerelor le permite utilizatorilor să schimbe furnizorul de telefonie, păstrând același număr. Acest mecanism a contribuit la creșterea concurenței pe piața telecom și la scăderea tarifelor, oferind consumatorilor mai multe opțiuni de servicii și pachete avantajoase.

România se menține astfel printre țările europene cu cel mai ridicat nivel de mobilitate a utilizatorilor de telefonie, peste un milion de portări anual, conform datelor ANCOM.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News