Rezultate remarcabile la Concursul de matematică „ArhimatematicuS” 2025, organizat de elevii Liceului Militar din Alba Iulia

Zeci de elevi de la școli gimnaziale din mediul rural au participat la ediția 2025 a Concursului de matematică „ArhimatematicuS”, organizat de Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

Potrivit reprezentanților colegiului militar, ineditul concursului constă în faptul că este organizat în totalitate de elevii militari care se ocupă de pregătirea subiectelor și corectarea lucrărilor, sub coordonarea profesorilor de matematică, precum şi de activităţile surpriză pregătite după proba de concurs.

Astfel, la evenimentul din acest an au fost prezenți elevi din clasele a VII-a și a VIII-a de la opt instituții de învățământ din județul Alba, iar cei care au obținut cel mai bun punctaj au primit premii și diplome.

Elevii cu cele mai bune punctaje obținute

Clasa a VIII-a:

Alessia Toma – 90 p.

Natalia Toma – 85 p.

Clasa a VII-a :

Eduardo Andrei Sumzuian – 85 p.

Melania Moga – 85 p.

Miroiu Andrei – 85 p.

După testare, participanţii la concurs au putut asista la un exerciţiu demonstrativ de instrucţie de front, prezentat de elevii din clasa a XI-a A și clasa a X-a C, conduşi de elev caporal Alexandru Dumitru.

„Prin organizarea Concursului de matematică „ArhimatematicuS”, Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia continuă tradiția de a sprijini performanța, educația de calitate și șansele egale pentru toți elevii”, adaugă reprezentanții instituției de învățământ.

Foto: elev Andreas Stamorean/Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

