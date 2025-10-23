Connect with us

Economie

Electrica Furnizare reduce prețul la energia electrică, dar nu intră în topul celor mai mici tarife finale. Cine este "campionul"

Electrica Furnizare a anunțat o scădere semnificativă a prețului energiei electrice pentru clienții casnici, prin actualizarea ofertei Stabil 30, disponibilă pe piața concurențială. Deși reducerea este importantă, compania nu ajunge încă printre furnizorii cu cele mai mici prețuri finale care se regăsesc pe facturile transmise populației.

Prețul din oferta nouă: 0,64 lei/kWh energie activă, preț fix până în 2026

Potrivit noii oferte, prețul energiei active este de 0,644 lei/kWh (cu tariful de transport – componenta TG – inclus). La acesta se adaugă tarifele reglementate și taxele, ceea ce duce la un preț final între 1,30 și 1,38 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție.

Potrivit economica.net Electrica Furnizate promite preț fix și garantat până la 30 iunie 2026, oferind stabilitate într-un context de piață cu fluctuații frecvente.

Noua valoare este semnificativ mai mică decât cea anterioară, de 0,79 lei/kWh, ceea ce înseamnă o reducere de 0,15 lei/kWh (fără TVA) – aproape 19%.

Ce înseamnă reducerea de preț pentru consumatori. Calculul prețului final

Pentru un client casnic cu un consum mediu de 100 kWh pe lună, factura ar ajunge la circa 137 de lei, potrivit estimării făcute de companie.
Prețul este similar în toate zonele deservite de Distribuție Energie Electrica România (DEER). Un comparator al prețurilor oferite de furnizorii de energie electrică din România poate fi consultat AICI.

Oferta Electrica nu este cea mai ieftină

Deși reducerea poziționează Electrica mai competitiv, nu este cea mai ieftină ofertă din piață. Alți furnizori au deja tarife finale mai mici, în special pentru energia verde și ofertele online.

  • Hidroelectrica, în continuare cel mai ieftin furnizor: Oferta Hidroelectrica rămâne cea mai avantajoasă de pe piață, cu prețuri finale între 1,03 și 1,19 lei/kWh, în funcție de zonă. Compania are și avantajul reputației solide și al producției proprii de energie din surse regenerabile.
  • PPC Energie Verde – ofertă competitivă și prelungită: Celălalt mare jucător din piață, PPC (fost Enel), oferă prin pachetul „Energie Verde” un preț apropiat de cel al Electrica. Oferta, inițial valabilă până la 30 septembrie, a fost prelungită până la 31 octombrie 2025, semn că PPC menține presiunea concurențială.
  • Engie România și alți furnizori: ENGIE are oferte cu prețuri pentru energia activă în jur de 0,69 lei/kWh, la care se adaugă tarifele și taxele reglementate. Furnizorii alternativi mai mici afișează prețuri finale între 1,34 și 1,44 lei/kWh, potrivit comparatorului ANRE.

Concurență reală între marii furnizori

Reducerea de preț a Electrica are mai degrabă un efect de aliniere la piață, decât de revoluție. Furnizorul a coborât prețul până la un nivel comparabil cu PPC, dar încă nu a depășit pragul competitiv impus de Hidroelectrica, care continuă să domine topul ofertelor pentru consumatorii casnici.

Totuși, analiștii sunt de părere că mișcarea Electrica ar putea declanșa o nouă rundă de ajustări între ceilalți furnizori mari, în condițiile în care prețurile de pe piața angro a energiei au scăzut în ultimele luni, iar concurența se intensifică.

 Electrica – companie cu profit în creștere

Grupul Electrica, listat la Bursa de Valori București, a raportat în prima jumătate a anului 2025 un profit net de 421,4 milioane de lei, de patru ori mai mare decât în perioada similară din 2024. Potrivit termene.ro EBITDA-ul a crescut cu 63,1%, până la 1,002 miliarde de lei, potrivit raportului financiar al companiei.

Cu o experiență de peste 120 de ani și peste 3,2 milioane de clienți, Electrica rămâne unul dintre principalii jucători din piața românească de energie electrică.

