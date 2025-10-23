Connect with us

Economie

VIDEO Ambasadori din UE la Teiuș, la una dintre cele mai mari investiții în energie verde. Alternativa Europei pentru gazul rusesc

Publicat

acum 59 de secunde

Într-o sală plină cu peste 20 de ambasadori din țări europene, la Teiuș, directorul global pentru afaceri externe și strategie al Eurowind Energy, Joachim Steenstrup, a făcut joi, 23 octombrie, o serie de declarații importante despre viitorul energiei verde în Europa. 

Lângă el se afla șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, Ramona Chiriac. Joachim Steenstrup face parte din conducerea la nivel global a Eurowind Energy, compania care a investit peste 50 de milioane de euro la Teiuș, într-un parc gigant de panouri fotovoltaice.

Ambasadori din mai multe țări au fost prezenți la Teiuș pentru a vizita parcul. Însă înainte de vizită, la Casa de Cultură din Teiuș a avut loc o conferință.

La discuții au participat ambasadori și reprezentanți din: Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Țările de Jos, Slovacia, Spania, Suedia, Comisia Europeană și Ambasada Danemarcei.

YouTube video

Reporterul alba24.ro l-a întrebat pe Joachim Steenstrup, ce înseamnă investițiile companiei pentru siguranța energetică a Europei și a statelor membre din UE.

VEZI ȘI: VIDEO: Teiuș, pe harta de energie verde a Europei. Ambasadori ai unor state puternice din UE, în vizită de studiu în Alba

Am fost prea mult timp dependenți de gazul rusesc

Acesta a răspuns că: ”am putea spune că ne așteptăm să investim masiv în anii următori. Nu retragem niciun surplus din companie, însă producerea propriei noastre energii în Europa va crea, desigur, o siguranță.

Comisia Europeană, împreună cu miniștrii, au convenit chiar în ultimele zile că ar trebui să reducem dependența de gazul rusesc. Acest lucru va spori securitatea energetică. Acum trebuie să vedem dacă și Parlamentul este de acord, dar cred că va fi.

Totuși, renunțarea la gazul rusesc ne lasă cu alte nevoi. Am fost prea mult timp dependenți de gazul rusesc și nu putem compensa pur și simplu cu GNL (gaz natural lichefiat), care, apropo, este mult mai scump de utilizat.

Așa că trebuie să facem altceva și să o facem mai inteligent. Dar cred că vom reuși. După cum spuneam, dacă ne uităm la Europa, soluțiile există deja.

Trebuie doar să le punem cap la cap. Dacă analizăm ce fac în Estonia, ce fac în Polonia, la ce sunt buni în Germania, ce pot face în Spania, atunci cred că am putea, de fapt, foarte ușor să asamblăm acest puzzle și să spunem: aceasta este cea mai bună soluție posibilă. Acestea sunt cele mai eficiente moduri de a accelera tranziția”, a declarat Joachim Steenstrup.

Investiții strategice pentru a nu mai folosi gaz din Rusia

De asemenea, întrebat de reporterul alba24.ro dacă investiții strategice în energie verde vor ajuta la eliminarea folosirii de gaz rusesc, acesta a spus că: ”Da, cu siguranță”.

A mai adăugat și că: în general, nu ar trebui să depindem de regimuri cu care nu suntem de acord. Așadar, nu este vorba doar despre ruși. Există și unele regimuri din Orientul Mijlociu de care, sincer, nu ne dorim să depindem.

Sunt puțin mai în vârstă decât tine, dar îmi amintesc că m-am născut în perioada crizei petrolului, când nu mai puteam obține petrol de la OPEC. Și nu cred că vrem să fim din nou dependenți, așa cum eram în anii ’70.

Deci, da, asta va crea un plus de siguranță, pentru că dacă Europa vrea să fie, să spunem, stăpână în propria casă, trebuie să producă mult mai multă energie decât produce astăzi.

În prezent, în Europa importăm aproximativ 60% din energia noastră, ceea ce înseamnă că depindem de alte țări, iar acestea nu sunt întotdeauna democrații și țări civilizate, așa cum le cunoaștem noi”, a mai precizat acesta.

 

