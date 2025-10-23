Connect with us

Administrație

VIDEO: Teiuș, pe harta de energie verde a Europei. Ambasadori ai unor state puternice din UE, în vizită de studiu în Alba

Publicat

acum 5 secunde

Orașul Teiuș se află grație unei investiții de 55 de milioane de euro, pe harta Europei ”de energie verde”. Parcul fotovoltaic din Teiuș, una dintre cele mai mari investiții de acest gen din România, este dat drept exemplu. 

Peste 20 de ambasadori a unor state puternice din UE au vizitat joi, 23 octombrie, parcul fotovoltaic din Teiuș. Evenimentul a fost organizat de către reprezentații Regatului Danemarcei în România și a avut un scop clar: modul în care Uniunea Europeană poate accelera motoarele pentru a produce mai multă energie verde în următorii ani. 

Au fost ambasadori și reprezentanți din: Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Țările de Jos, Slovacia, Spania, Suedia, Comisia Europeană și Ambasada Danemarcei.

YouTube video

Alături de ei s-a aflat Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România. Aceștia au vizitat parcul fotovoltaic din Teiuș.

Ramona Chiriac: Suntem o Uniune care înțelege astăzi că trebuie să avem o autonomie strategică

”Am organizat această excursie, să spunem de studiu, pentru numeroși colegi ai noștri, ambasadori ai statelor membre ale Uniunii Europene, pentru a vedea cum livrează Uniunea Europeană prosperitate, creștere economică și ancorare în ceea ce înseamnă tranziția verde, alături de România, prin eforturile României și ale investitorilor de la Eurowind, aici, la Teiuș, care devine cumva centrul gravitațional al eforturilor României în direcția corectă.

Din câte înțelegem, 10% din necesarul acestui județ este produs aici, o investiție de 55 de milioane de euro.

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, acest PNRR despre care auzim zilnic și în legătură cu care ne bucurăm, iată că vedem rezultate concrete și povești de succes. Ați spus un lucru foarte important, o excursie de studiu”, a declarat Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Reporter: Cum se raportează Comisia la planurile de viitor cu statele membre?

Planuri de viitor foarte serioase

”Planurile de viitor sunt foarte serioase. În contextul geopolitic actual, vorbim fără îndoială despre o trezire, dacă vreți, o accelerare a tot ceea ce înseamnă înțelegerea corectă a forței unității noastre.

Suntem o piață unică de 450 de milioane de cetățeni, de consumatori. Suntem o Uniune care înțelege astăzi că trebuie să avem o autonomie strategică, că trebuie să avem în mâinile noastre elemente ce țin de industria noastră, de creșterea noastră sustenabilă. Toate aceste lecții ale istoriei recente, dacă vreți, sunt acum învățate, iar drumul este unul singur.

Iar într-o țară al cărei motto este „În unire stă puterea”, cred că suntem de acord că acest drum al continuării unității noastre europene, al felului în care facem împreună lucruri, iată cum ne înarmăm împreună, cum am finanțat PNRR-ul împreună printr-o datorie comună, acest împreună, care conține în sine chiar „EU”, este, dacă vreți, drumul spre viitor”, a mai declarat Ramona Chiriac reporterului alba24.ro.

Adrian Dobre: Trebuie să producem pentru a nu mai fi dependenți de gaze care vin din afara Europei

”Am spus că este foarte important să producem electricitate la noi acasă, în primul rând pentru a nu mai fi dependenți de gaze sau de alte produse care vin din afara Europei.

Planurile de viitor pentru Teiuș se văd chiar în spatele meu. Se lucrează la baterii, instalăm două ore de full load hours, cum se spune, adică o capacitate de 120 MWh.

Aceste baterii ne ajută să ne îmbunătățim planul de afaceri, legat, cumva, de întrebarea anterioară, adică să producem electricitate atunci când prețurile sunt bune, iar pe de altă parte, să protejăm rețeaua, astfel încât să nu o încărcăm atunci când este deja foarte solicitată”, a declarat șeful Eurowind România.

Mirel Hălălai: În oraș au venit peste 20 de ambasadori mare majoritate din state industrializate

”Faptul că, la momentul de față, la Teiuș, au reușit să se adune peste 20 de ambasadori din diferite țări, iar marea lor majoritate, ca să nu spun toate, provin din state industrializate, cu o veche tradiție în domeniul afacerilor și al construcțiilor, nu poate decât să mă bucure.

Faptul că, astăzi, la Teiuș, s-au schimbat impresii și s-au făcut informări clare despre ceea ce se întâmplă la noi, mai ales în această parte a orașului, unde s-au edificat peste 80 de hectare de panouri fotovoltaice și va urma încă o investiție importantă, constând în baterii pentru stocarea energiei, nu poate decât să întărească, încă o dată, ideea care îmi revine de mult timp în minte: Teiușul este primul.

Teiușul este primul, nu în sensul de a ne compara cu cineva, nu îmi doresc acest lucru, dar faptul că aceste lucruri se întâmplă la Teiuș, pentru noi, este un lucru important și înseamnă că reprezentăm ceva”, a declarat primarul orașului Teiuș, Mirel Hălălai.

Parcul Fotovoltaic Teiuș, al Eurowind Energy România. Investiție daneză într-un proiect gigant de peste 60 de MW

În urmă cu câteva luni, la Teiuș, Eurowind a inagurat unul dintre cele mai importante proiecte de energie regenerabilă, dezvoltate recent în România.

Parcul fotovoltaic are o capacitate de 60 de MW și, potrivit estimărilor, va contribui la o scădere anuală a gazelor cu efect de seră cu peste 37.000 de tone.

 

 

Ultimele articole pe alba24
