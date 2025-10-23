Connect with us

Nou Centru Chirurgical Cardiovascular la Târgu Mureș. Investiție de 700 de milioane de lei, anunțată de ministrul Rogobete

Publicat

acum O oră

Nou Centru Chirurgical Cardiovascular la Târgu Mureș. Investiție de 700 de milioane de lei, anunțată de ministrul Rogobete.

Ministerul Sănătății construiește noul Centru Chirurgical Cardiovascular al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș

”Un alt proiect major pentru sănătatea din România prinde contur. Lucrările avansează conform graficului de execuție, iar construcția a depășit deja jumătatea drumului către finalizare.

Cu o valoare totală de peste 700 milioane de lei, investiția înseamnă șansa la viață pentru mii de pacienți și un pas hotărât spre o medicină modernă și performantă” a precizat ministrul Alexandru Rogobete.

Noua clădire, cu o suprafață desfășurată de peste 19.000 de metri pătrați, va deveni un centru medical de excelență în chirurgia cardiovasculară și transplantul cardiac, construit după cele mai înalte standarde europene.

Va găzdui săli de operație ultramoderne, unități ATI specializate, spații dedicate cercetării și formării medicale, toate integrate într-un sistem inteligent, gândit pentru eficiență, siguranță și confort.

”O investiție de interes național, local și academic, născută din munca și visul unei echipe care nu a încetat să creadă.

Un proiect de suflet pentru întreaga comunitate medicală, care va pune România pe harta centrelor de excelență din Europa.

Felicit și mulțumesc echipei de conducere a spitalului și tuturor celor implicați, la nivel local, pentru implementarea acestui proiect!

Zi de zi, prin proiecte care prind viață și prin oameni care cred în ele, construim un sistem de sănătate în care să ai încredere” a precizat ministrul.

