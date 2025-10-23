Connect with us

Economie

Cât costă să trăiești decent în România: Salariul minim nu mai acoperă nici jumătate din nevoile unei familii

Cât costă să trăiești decent în România: Trăiul decent a devenit, pentru tot mai mulți români, un obiectiv greu de atins. În 2025, o familie formată din doi adulți și doi copii are nevoie de peste 11.000 de lei pe lună pentru a-și acoperi cheltuielile de bază – hrană, locuință, educație, sănătate, transport și o minimă participare la viața socială.

Această sumă, calculată de experți în economie socială, reflectă costurile reale ale unui trai demn, fără excese, dar și fără privațiuni.

Problema este că pentru milioane de români, această sumă rămâne doar o teorie, arată o analiză realizată de Antena 3.

În prezent, salariul minim net în România este în jur de 2.400 de lei, ceea ce înseamnă că doi părinți care lucrează pe salariul minim nu reușesc să adune nici măcar jumătate din venitul necesar unui trai decent.

Chiar și cei care câștigă salariul mediu sunt nevoiți să facă economii drastice pentru a face față cheltuielilor lunare.

Costurile traiului decent au crescut cu 900 de lei în doar un an

Inflația și scumpirile în lanț au erodat semnificativ puterea de cumpărare. În doar un an, coșul lunar pentru un trai decent s-a scumpit cu peste 900 de lei, arată date recente.

Cei mai mulți bani se duc pe rate sau chirie, peste 3.000 de lei, dar și pe mâncare, undeva la 2.300 de lei pe lună. În plus, sunt și cheltuieli cu educația, sănătatea dar și pentru un eventual fond de economii.

Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la utilități, alimente și transport, dar și la cheltuielile pentru educație și sănătate.

Pentru o familie tânără, cu copii la școală, costurile de întreținere și educație pot ajunge rapid la niveluri greu de gestionat, mai ales în orașele mari.

Datele Eurostat arată că România este printre țările europene cu cel mai ridicat risc de sărăcie sau excluziune socială, în special în rândul familiilor cu mai mulți copii și al angajaților din mediul rural.

 

