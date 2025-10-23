Connect with us

Din alb-violet în alb-negru: Albaiulianul Mircea Oprea, față în față cu trecutul la meciul dintre CSM Unirea și Poli Timisoara

Albaiulianul Mircea Vasile Oprea (45 ani), fost atacant al Politehnicii Timișoara în perioada „AEK” (2002–2007), face parte acum din stafful tehnic al Unirii Alba Iulia, echipă alături de care se află din 2011, mai întâi ca jucător, apoi ca antrenor.

Sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 15:00, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia va avea loc meciul dintre CSM Unirea Alba Iulia și Poli Timișoara. 

Mircea Oprea, despre anii petrecuți pe Bega:

„Timișoara este a doua casă pentru mine. Copiii mei s-au născut acolo, iar pe Bega am trăit cea mai frumoasă parte a carierei de fotbalist. Am avut parte de clipe incredibile și de suporteri fabuloși, care susțineau echipa necondiționat”.

Ce îi vine prima dată în minte când aude Poli Timișoara:

„Suporterii! Sunt cei mai minunați din țară, din toate punctele de vedere. Timișoara merită să aibă o echipă în prima ligă.”

Despre meciul de sâmbătă, pe „Cetate”:

„Sunt convins că va fi spectacol, atât pe teren, cât și în tribune. Galeria lui Poli sigur se va ridica la nivelul așteptărilor”.

Despre echipa CSM Unirea Alba Iulia:

„Ne așteaptă un meci greu, dar frumos. Suntem o echipă echilibrată, cu dorință mare de a demonstra pe teren și de a continua parcursul bun. Alex Pelici este un antrenor atent la fiecare detaliu și ne transmite mereu încredere. Sunt convins că va fi un meci frumos, peste nivelul Ligii a III-a. Așteptăm suporterii la stadion, să fie alături de noi!”

Despre colegul său de altădată, actualul antrenor al Politehnicii, Dan Alexa:

„Cu Alexa am fost coleg de la 19 ani, un an și jumătate la Rocar, apoi doi ani la Timișoara. A fost mereu un profesionist, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Iubește fotbalul și urăște să piardă, indiferent despre ce joc e vorba.”

sursa: CSM Unirea Alba Iulia

