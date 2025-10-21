Connect with us

Administrație

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării

Publicat

acum O oră

Reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a anunțat câte posturi ocupate ar urma să fie desființate.

Proiectul de reformă a administrației locale este pregătit și așteaptă doar acordul coaliției pentru a fi promovat, spune Cseke Attila.

„Noi avem proiectul pregătit. În momentul în care coaliția decide, putem să-l promovăm în circuitul de avizare și în ședința de guvern”, a spus ministrul, potrivit Mediafax.

Referitor la conținutul proiectului și numărul de posturi afectate, ministrul a explicat: „Propunerea noastră din coaliție, a Ministerului și a UDMR, este de aplicare a unui procent de 30% asupra sistemului de administrație publică locală”. Există însă o protecție care limitează tăierile la maxim 20% din posturile ocupate la fiecare unitate administrativ-teritorială. Prin acest mecanism, reducerea efectivă la nivel național va fi de 10% din posturile ocupate, diferența până la 30% fiind reprezentată de posturi vacante care vor fi desființate.

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate

Concret, măsura va afecta 12.794 de angajați din administrația publică locală.

Cseke a precizat că „această modalitate generează pe întreg sistemul administrației publice locale o reducere cu 10% la numărul de posturi ocupate, restul până la 30% sunt posturi vacante”, ceea ce înseamnă 12.794 de posturi din cele existente în prezent.

Întrebat despre impactul măsurii asupra primăriilor, ministrul a subliniat un aspect important: „Această modalitate dă posibilitatea ca aplicarea procentului să nu fie uniformă, ceea ce înseamnă că ar fi peste 700 de UAT-uri la care nu ar trebui desființată niciun post ocupat, adică UAT-uri unde primarii, autoritățile locale care au avut grijă, au gestionat eficient banul public”.

El a adăugat că „la celelalte UAT-uri, într-o mai mică sau mai mare măsură, ar fi nevoie de reducerea și a posturilor ocupate”.

Acordul cu PSD

Referitor la acordul cu PSD, care s-a pronunțat împotriva unei aplicări uniforme a reducerilor, Cseke a spus: „Eu cred că este un principiu important a nu sancționa pe cei care au fost corecți și au fost eficienți în gestionarea organigramei și a structurii primăriilor. Vom vedea astăzi, eu sper că cât mai rapid ajungem la o concluzie și un acord și acest pachet va putea fi promovat”.

Întrebat, la Digi 24, ce dată limită stabilește pentru aprobarea pachetului, ministrul a răspuns: „Eu nu pot să dau dată limită pentru că, până la urmă, ministrul pune în executare ceea ce decide coaliția și coaliția de guvernământ, dar ar fi bine de închis subiectul pentru că trenează de foarte mult timp”.

Referitor la avizele necesare și riscul unui control de constituționalitate, Cseke a asigurat: „Acest proiect a avut în august toate avizele ministerelor, a fost gata de promovare în ședința de guvern”.

Întrebat dacă blocajul este politic, ministrul a confirmat: „Da, blocajul a fost în coaliție”.

