Eveniment

FOTO: Au început lucrările de modernizare a unui nou drum de acces la zona industrială Ciugud – Drâmbar

Publicat

acum 57 de secunde

  • Stradă cu două benzi de circulație
  • Lățimea platformei proiectate este cuprinsă între 7 m – 7,5 m
  • Lungime totală carosabil proiectat L = 1,6 km;
  • Panta transversală carosabil: panta 2,50% tip acoperis;
  • Lățimea părții carosabile proiectate este cuprinsă între 6,50 m – 7,00 m;
  • Lățime acostamente pietruite: 2 x 1 m;

  • Panta transversală parcaje vehicule grele: pantă unică 2,50% spre carosabilul proiectat;
  • Lățmea proiectată a locurilor de parcare pentru vehicule grele este de 6 m;
  • Lungime totală rigolă prefabricată tip scafă: 409 m;
  • Guri de scurgere: 92 buc;
  • Cămine de vizitare: 52 buc;
  • Marcaje rutiere lungitudinale: L = 1,53 km;
  • Marcaje rutiere transversale și diverse: S=138,00 m2;
  • Indicatoare rutiere de circulație: 25 buc.

sursa foto: Primăria Ciugud

