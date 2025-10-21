FOTO: Au început lucrările de modernizare a unui nou drum de acces la zona industrială Ciugud – Drâmbar

În comuna Ciugud au început lucrările de modernizare a unui drum care leagă DJ 107C – cunoscut sub denumirea de „drumul oaselor” – de zona industrială de la Drâmbar. Drumul în lungime de 1,56 km urmează să fie asfaltat și modernizat printr-o investiție de peste 4,5 milioane de lei, fără TVA. Totodată, vor fi extinse toate utilitățile, astfel încât zona limitrofă să poată fi atractivă pentru potențiali investitori.

„O zonă de dezvoltare economică este atractivă dacă este bine conectată. În această perioadă, derulăm în parteneriat cu Consiliul Județean Alba un proiect prin care conectăm, printr-un nou drum de acces, Zona de Dezvoltare Economică Ciugud – Drâmbar la șoseaua de centură a Municipiului Alba Iulia.

Traseul drumului propus pentru modernizare începe din intersecția cu drumul județean DJ 107C, care asigură legătura Alba Iulia – Drâmbar, și se desfășoară spre sud-vest, până la intersecția cu Strada Europei, pe lungimea de 1,56 kilometri”, au transmis reprezentanții Primăriei Ciugud.

Pe termen lung, modernizarea drumului de acces în zona industrială (DC 318) va contribui la consolidarea profilului economic al comunei, va atrage noi investitori și va crea condițiile necesare pentru diversificarea activităților economice. Toate acestea vor genera venituri suplimentare la bugetul local și vor susține o dezvoltare echilibrată și durabilă a întregii comunități.

Detaliile tehnice ale investiției: