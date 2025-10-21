Eveniment
FOTO: Au început lucrările de modernizare a unui nou drum de acces la zona industrială Ciugud – Drâmbar
- Stradă cu două benzi de circulație
- Lățimea platformei proiectate este cuprinsă între 7 m – 7,5 m
- Lungime totală carosabil proiectat L = 1,6 km;
- Panta transversală carosabil: panta 2,50% tip acoperis;
- Lățimea părții carosabile proiectate este cuprinsă între 6,50 m – 7,00 m;
- Lățime acostamente pietruite: 2 x 1 m;
- Panta transversală parcaje vehicule grele: pantă unică 2,50% spre carosabilul proiectat;
- Lățmea proiectată a locurilor de parcare pentru vehicule grele este de 6 m;
- Lungime totală rigolă prefabricată tip scafă: 409 m;
- Guri de scurgere: 92 buc;
- Cămine de vizitare: 52 buc;
- Marcaje rutiere lungitudinale: L = 1,53 km;
- Marcaje rutiere transversale și diverse: S=138,00 m2;
- Indicatoare rutiere de circulație: 25 buc.
sursa foto: Primăria Ciugud
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
Evenimentacum 58 de secunde
FOTO: Au început lucrările de modernizare a unui nou drum de acces la zona industrială Ciugud – Drâmbar
Evenimentacum 31 de minute
Serviciu militar voluntar și tancuri noi în Armata Română. Propunerile MApN, aprobate în comisiile parlamentare
Evenimentacum O oră
Locuri de muncă în Alba: 514 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din Ultimele Știri
Evenimentacum 3 săptămâni
VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni
VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni
FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA
Evenimentacum 18 ore
VIDEO: Ștafeta Veteranilor Invictus 2025, la Alba Iulia. Eveniment dedicat memoriei eroilor și sprijinului militarilor răniți
Evenimentacum 20 de ore
Bilete la Bosnia – România. De unde se pot cumpăra tichete de intrare la cel mai important meci al tricolorilor din noiembrie
Mai mult din SPORT
Evenimentacum 23 de ore
Pană majoră de internet: Zeci de site-uri, jocuri și aplicații, inclusiv platforme de tranzacționare de criptomonede, afectate
Actualitateacum 4 zile
Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Mai mult din TECH
Actualitateacum 2 zile
Dificultăți de concentrare, memorie și luare a deciziilor la tineri, descoperite de cercetători. Procentele s-au dublat
Evenimentacum 4 zile
Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Mai mult din SĂNĂTATE
Educațieacum 2 ore
Marius-Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș, a primit trofeul ”Directorul Anului 2025 pentru Inovare” – AVE România
Educațieacum 13 ore
Noi reguli pentru participarea elevilor la olimpiadele naționale. Prag de calificare mai dificil. Propunerile ministerului
Mai mult din Educatie