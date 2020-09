FOTO Comunicat de presă USR-PLUS Alba: Dacian Cioloș s-a întâlnit cu locuitorii din Alba Iulia în Cetatea Alba Carolina

Duminică, 6 septembrie 2020, copreședintele Alianței USR PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloş, s-a aflat în Alba Iulia, la invitația membrilor și simpatizanților Alianței. Prima parte a programului fostului premier a cuprins o conferință de presă, având ca subiect alegerile locale de la 27 septembrie, dar și sesiune foto alături de candidații Alianței la aceste alegeri.

Începând cu ora 15.00, Dacian Cioloş şi candidaţii USR PLUS Alba s-au aflat în Cetatea Alba Carolina unde s-au întâlnit cu locuitorii municipiului Alba Iulia și au discutat despre problemele importante ale orașului și posibile soluții pentru ele.

La finalul vizitei, Dacian Cioloș, alături de cei doi copreședinți ai Alianței USR PLUS ALBA, Beniamin Todosiu și Mihail David, și de Gabriel Pleșa, candidatul Alianței pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia au făcut câteva declarații.

Dacian Cioloş: „M-am bucurat să fiu azi la Alba Iulia alături de colegii noștri. Avem candidați extraordinar de buni în tot județul și mai ales la Alba Iulia. Sunt sigur că domnul Gabriel Pleșa, candidatul nostru pentru Primăria Alba Iulia și echipa sa vor schimba în bine acest minunat oraș. De asemenea avem o echipă foarte bună pentru Consiliul Județean, condusă de colegul Mihail David, care candidează pentru funcția de președinte al CJ Alba. Avem oameni onești, profesioniști, oameni ai locului, care cunosc foarte bine comunitățile din care fac parte și care pot aduce schimbarea în bine în acele comunități.

Alba Iulia și județul Alba merită mai mult. Vechii lideri din administrația publică locală au arătat ce pot, și-au arătat limitele, iar oamenii văd acest lucru și vor ceva nou, ceva mai bun. Avem încă în județul Alba comunități parcă uitate de lume, unde nu doar infrastructura este necesară, ci și implicarea autorităților locale pentru a-i ajuta pe oameni să își valorifice produsele și să le dea o speranță tinerilor să nu mai plece din acele comunități. De ani de zile județul Alba se depopulează, de ani de zile oamenii își pierd încrederea că mai pot avea un viitor aici. Și știu că cetățenii își doresc un viitor mai bun pentru municipiul Alba Iulia și pentru județul Alba, își doresc să fie administrați de oameni cinstiți și competenți. Așa că-i invit ca pe 27 septembrie să iasă la vot în număr cât mai mare și să voteze candidații Alianței USR PLUS pentru primăriile localităților, pentru consiliile locale, pentru consiliul județean și pentru președintele Consiliului Județean Alba.”

Mihail David: „Președinția Consiliului Județean Alba este cea mai înaltă funcție publică la nivel județean și am acceptat să candidez din partea USR PLUS pentru ca generația fiicei mele să nu mai fie nevoită să părăsească România din cauza săraciei și a corupției cum au fost nevoiți să o facă milioane de români în ultimii 30 de ani. Avem proiecte bune ;i necesare pentru județ și vom avea atât sprijinul viitorilor parlamentari USR PLUS, cât și din partea europarlamentarilor noștri de la Bruxelles. Împreună cu echipa mea vom face tot ceea ce ține de noi pentru cetățenii Județului Alba.”

Beniamin Todosiu: „În calitate de copreședinte al alianței USR PLUS Alba, mă bucură foarte mult faptul că astăzi avem deosebita plăcere să fie alături de noi domnul Dacian Cioloș, un lider și o voce puternică în Parlamentul European. În Alba am declanșat revoluția prin care vrem să aducem buna guvernare și respectul față de cetățean în administrația locală și în cea județeană. Suntem oameni care vrem să schimbăm în bine comunitățile în care trăim și, după 27 septembrie, colegii noștri vor fi prezenți în toate administrațiile locale unde candidam. Sunt oameni profesioniști, oameni care își iubesc comunitatea și care vor sa muncească pentru comuna, orașul sau municipiul în care trăiesc.

Sunt oameni care vor fi vocea cetățenilor și vor lupta pentru ca această voce să fie ascultată și respectată. Suntem singura formațiune politică ce se bucură de încrederea cetățenilor și suntem considerați ca alternativa reala la actuala clasa politica locală. Această încredere pe care o primim zi de zi in strada ne ambiționează să demonstrăm că, într-adevăr, se poate. Avem curajul de a candida și avem curajul să ne asumăm proiecte mari pentru Alba, fie că vorbim despre construcția unui spital nou, sau construcția unui stadion modern, a unui teatru sau chiar a unui pod secundar peste Mureș, care sa fluidizeze traficul din cartierul Partoș. Vrem să fructificăm avantajul rețelei de autostrăzi care va fi funcțională spre finalul anului 2021, vrem să conectăm zonele județului de aceste autostrăzi, iar dezvoltarea zonei Munților Apuseni va fi o prioritate pentru consilierii județeni și viitori parlamentari ai alianței USR PLUS. Echipele USR PLUS sunt pregătite sa intre în administrațiile locale, iar colegii noștri sunt oameni verticali și bine pregătiți. Avem nevoie de astfel de oameni în primarii, consilii locale sau în Consiliul Județean.”

Gabriel Pleșa: „Astăzi, alături de președintele grupului politic Renew Europe, Dacian Cioloș, aflat în vizită în Cealaltă Capitală, am luat la pas Cetatea din Alba Iulia pentru a avea un dialog deschis și civilizat cu cetățenii, un dialog bazat pe idei și proiecte pentru comunitatea locală. În Alba Iulia a început schimbarea, iar după 27 septembrie, atunci când Alianța USR PLUS va fi prezentă în administrația locală, Primăria își va întoarce fața spre cetățeni. Respectul față de oameni, față de comunitatea în care trăim trebuie să primeze, iar împreună cu echipa de consilieri locali vom schimba modul în care în Alba Iulia se face administrație publică. Am alături de mine o echipă de oameni competenți, de oameni tineri, profesioniști, care își iubesc orașul și își doresc să se implice și să contribuie la schimbarea comunității în bine. Îmi doresc ca Alba Iulia să devină un oraș prosper, motiv pentru care Alianța USR PLUS își asumă reformarea aparatului administrativ pentru eficientizarea acestuia în folosul cetățeanului, atragerea de investiții și crearea unui parc industrial pentru redimensionarea și dinamizarea mediului economic, investiții în infrastructura orașului, investiții în educație, cultură și sport, dar își asumă și construcția unui nou spital județean la Alba Iulia. Echipa USR PLUS Alba Iulia e pregătită să intre în administrația locală, iar vizita copreședintelui USR PLUS, Dacian Cioloș, ne oferă certitudinea că albaiulienii au un partener de încredere în Parlamentul European. Suntem oameni ca tine și suntem hotărâți să schimbăm Alba Iulia în BINE!”

Echipa de Comunicare USR PLUS ALBA

Acest articol a fost comandat de Partidul Uniunea Salvați România – Organizația Județeana Alba, parte a alianței electorale “Alianța USR PLUS”, cod mandatar financiar: 21200251

Executat de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro.

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.