FOTO Construcția unui pod în cartierul albaiulian Oarda de Sus, în linie dreaptă. Contractul de 1,11 milioane lei a fost semnat

A fost montat pasajul ce va asigura accesul locuitorilor din Rădești, pe sub autostrada Sebeș-Turda, la terenurile agricole pe care aceștia le exploatează, iar lucrările la autostradă continuă în ritm normal, a transmis deputatul PNL de Alba, Sorin Bumb.

„Guvernul PNL și ministrul Transporturilor Lucian Bode au făcut astfel dreptate agricultorilor din Rădești, care erau nevoiți să ocolească aproape 10 km pentru a ajunge la cele 700 ha. de teren pe care le lucrează.

La solicitarea primarului liberal Alin Nicula din Rădești, am făcut numeroase demersuri pe lângă Ministerul Transporturilor, solicitând rezolvarea acestei probleme. Tot ce am obținut de la PSD au fost amânări, amăgiri și promisiuni mincinoase. Iată însă că ministrul liberal Lucian Bode a răspuns pozitiv solicitărilor pe care i le-am prezentat, în discuțiile pe care le-am avut împreună la Minister și a luat măsuri concrete pentru remedierea acestei probleme. A convocat toate părțile implicate, a trimis oameni de specialitate în teren și astăzi este montat deja un pasaj de 5 m lățime și 3 m înălțime care va permite accesul agricultorilor, pe sub autostradă, cu utilajele de care au nevoie, pentru a-și lucra terenurile.

Timp de mai bine de doi ani de zile, PSD și cel mai slab ministru al transporturilor de la Revoluție încoace – Răzvan Cuc, n-au făcut nimic altceva decât să mintă și să ignore cu bună știință nevoile acestor oameni. Deși Consiliul Județean Alba și Primăria Rădești au cerut în mod expres, prin Certificatul de Urbanism și prin Acordul de principiu emise pentru construirea autostrăzii, ca accesul agricultorilor la terenurile agricole să fie asigurat printr-un astfel de pasaj, PSD a ignorat aceste cerințe. Deși Ministrul Cuc cunoștea foarte bine această problemă, fiind prezent chiar și pe șantier, unde oamenii din zonă i-au spus direct ce probleme au, a promis în fața televiziunilor că va rezolva dar, o dată ce s-a urcat în mașină și a plecat la București nu l-a mai interesat nimic. Agricultorii din Rădești, renumiți pentru calitatea produselor lor agricole, au fost în continuare obligați să facă un ocol de circa 10 km pentru a-și putea lucra terenurile și pentru a-și putea câștiga pâinea.

Îi mulțumesc public, pe această cale, domnului Lucian Bode și echipei sale pentru că s-au remarcat prin fapte și au rezolvat o problemă deosebit de importantă, ajutând agriculturii din județul Alba și economia locală”, a transmis, într-un comunicat, deputatul PNL de Alba, Sorin Bumb.