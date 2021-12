FOTO: Crăciunul copiilor din cartierul „Lumea Nouă”. Moșul și spiridușii lui au poposit în Talciocul din Alba Iulia

Crăciunul, sărbătoarea magică mult așteptată an de an, vine cu speranța, nădejdea că Moș Crăciun va ajunge și va îndeplini dorințele tuturor copiilor. În fiecare an, copiii care stau în zone mărginașe din Alba Iulia îi scriu lui Moș Crăciun.

Mulți dintre ei știu că nu vor găsi cadouri sub brad așa că îi cer moșului sănătate pentru bunici sau părinți și dulciuri. Unii dintre copilași nici nu au brad și cred că Moșul de aceea îi ocolește. Dar Moș Crăciun e magic și chiar dacă nu e tocmai ușor, a pornit la drum și de data aceasta, mai ales că acum este nevoie de el mai mult ca niciodată!

„Ne-am înarmat cu pungi cu hăinuțe, jucării și dulciuri și am pornit spre cartierul Lumea Nouă Alba Iulia, în care sălășluiesc suflete curate, modeste, frumoase.

Spiridușii Moșului, împreună cu copii, părinți, bunici din cartierul Lumea Nouă Alba Iulia au pregătit Talciocul, au împodobit bradul, au colindat și l-au primit pe Moș Crăciun, joi, 23 decembrie, începând cu orele 10:00.

Cine sunt în acest an spiridușii Moșului

Moș Crăciun și-a făcut simțită prezența prin mesagerii lui binevoitori, angajații și voluntarii Primăriei Alba Iulia, în colaborare cu Asociația GAL Alba Iulia Inclusivă, Fundația Autonom și Asociația Totul este Posibil! Ei sunt adevărații spiriduși ai Moșului.

Sărbători minunate!”, a transmis echipa „O nouă viață în <Lumea Nouă> – Alba Iulia“.

