Avertizare Cod Galben și Cod Portocaliu de furtuni în Alba și alte județe, până luni noaptea. Ploi torențiale, grindină și vijelii

Meteorologii au actualizat luni dimineața avertizările de instabilitate atmosferică valabile în Alba și mai multe județe din țară. Astfel, sudul județului Alba, respectiv zona Munților Șureanu, se află sub avertizare Cod Portocaliu de furtuni luni începând de luni după-amiaza. În restul județului, până luni noaptea este în vigoare un Cod Galben de furtuni.

Avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferică

Interval de valabilitate: 18 august, ora 10:00 – 18 august, ora 23:00

Zone afectate: cea mai mare parte a Olteniei, vestul, nordul și centrul Munteniei, sudul Transilvaniei

Potrivit ANM, în cea mai mare parte a Olteniei, în vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și în sudul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20 … 30 l/mp și izolat de peste 40 … 50 l/mp.

Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, iar în sudul Moldovei și în Bărăgan vor fi intensificări ale vântului cu rafale, în general, de 40 … 50 km/h.

Avertizare Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ

Interval de valabilitate: 18 august, ora 14:00 – 18 august, ora 21:00

Zone afectate: județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița, Prahova

În județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, precum și zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70 … 90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40 … 50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

