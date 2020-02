FOTO: Deszăpezire ca pe vremuri, într-un sat de munte din Alba. Sătenii au scos boii și plugul ca să curețe 2 km de drum

Localnicii dintr-un sat din Alba nu au mai așteptat sprijinul autorităților și s-au apucat să își deszăpezească singuri drumul până la gospodării. Oamenii au meșterit un plug din lemn, tras de o pereche de boi, cu ajutorul căruia au dat la o parte zăpada, joi dimineața, de pe o porțiune de drum în lungime de aproximativ 2 kilometri.

Oamenii din satul Butești, comuna Mogoș spun că au apelat la această soluție pentru a nu rămâne izolați, având în vedere că în sat mai locuiesc doar câteva familii.

Din câteva scânduri trainice din lemn, unul dintre localnici a realizat un fel de plug, peste care a așezat, pentru a avea o mai mare greutate, o roată de tractor. Utilajul a fost mai apoi tras de către o pereche de boi, pentru a îndepărta zăpada așternută pe drum.

„Tot cam așa se deszăpezește la noi. Decizia am luat-o fiind cu copil sub doi ani și cu bătrâni în sat. Utilajul l-a făcut soțul meu. Am deszăpezit cât să putem merge cu mașina. Probabil vor veni (n.r. – autoritățile locale, pentru deszăpezire), dar nu știm când”, ne-a declarat cititorul.

sursa foto: Maria Bogdan

