FOTO: Două noi spații de servicii, date în folosință de CNAIR pe lotul 3 al Autostrăzii A1 Sebeș – Sibiu

Operatorii telecom din România nu vor mai avea obligația legală de a oferi utilizatorilor roaming la tarife naționale (Roam like at home – RLAH) pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (inclusiv Gibraltar), începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a încheierii perioadei de tranziție după retragerea acestei țări din Uniunea Europeană. Tarifele vor fi stabilite în condiții comerciale, iar românii care vor călători în Marea Britanie ar trebui să verifice în prealabil la furnizorul lor tarifele de roaming aplicabile, recomandă marți Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM).

„Încetarea mecanismul „Roam like at home” în Marea Britanie de la 1 ianuarie 2021 înseamnă că operatorii telecom din România nu mai au obligația legală să ofere utilizatorilor roaming la tarife naționale în Marea Britanie. RLAH este un beneficiu garantat doar în interiorul Spațiului Economic European – bineînțeles, nu există o interdicție pentru furnizorii din România să păstreze în continuare Marea Britanie în sfera de aplicare RLAH, dar o astfel de decizie ține strict de strategia comercială a fiecărui furnizor.

În orice caz, utilizatorii beneficiază de măsuri de protecție și în cazul călătoriilor în afara Uniunii Europene, precum mesajul de informare personalizat cu privire la tarifele de roaming aplicabile în statul vizitat sau atenționarea cu privire la atingerea plafonului financiar de 50 de Euro, fără TVA, pentru volumul de date consumat în roaming.” a declarat marți Eduard Lovin, vicepreședinte ANCOM.

Roaming în Spațiul Economic European (SEE)

Începând cu data de 15 iunie 2017, utilizatorii români care călătoresc ocazional în țările din Spațiul Economic European (SEE – Uniunea Europeană, Norvegia, Islanda și Liechtenstein) beneficiază de mecanismul „Roam like at home”, în baza căruia sunt tarifați pentru serviciul de roaming ca și cum ar fi un consum efectuat în România, în afara propriei rețele, în măsura în care acesta nu depășește limitele unei utilizări rezonabile.

Furnizorii pot stabili anumite condiții de utilizare a serviciului de roaming în UE/SEE (politica de utilizare rezonabilă) pentru a preveni folosirea abuzivă sau anormală a acestui serviciu în alte scopuri decât cele pentru călătorii ocazionale în afara României, de exemplu în scopul de a preveni roaming-ul permanent în UE/SEE.

În Infocentrul ANCOM, cu ajutorul Calculatorului de date , utilizatorii pot afla volumul de date ce poate fi consumat în roaming fără costuri suplimentare, pe teritoriul UE/SEE, dacă li se aplică o limită pentru utilizarea rezonabilă. Rezultatele din Calculatorul de date nu sunt valabile și pentru utilizatorii RCS&RDS, aceasta societate fiind autorizată de ANCOM, în conformitate cu regulamentele europene, să aplice anumite suprataxe pentru serviciile de roaming în UE/SEE.